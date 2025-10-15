  1. استانها
  2. قزوین
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۹

کاهش ۱۲ درصدی صادرات قزوین به عراق

قزوین – مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین از کاهش ۱۲ درصدی صادرات غیرنفتی این استان به کشور عراق در شش‌ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رستمی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان قزوین اظهار کرد: در نیمه نخست امسال، میزان صادرات غیرنفتی استان قزوین به کشور عراق نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش داشته و از حدود ۷۴ میلیون دلار به ۶۵ میلیون دلار رسیده است.

وی افزود: در سال گذشته مجموع صادرات غیرنفتی استان قزوین حدود ۵۸۰ میلیون دلار بوده که بخش فولاد سهم قابل توجهی از آن را به خود اختصاص داده است.

رستمی با اشاره به ترکیب بازارهای صادراتی استان گفت: ۳۰ درصد از صادرات قزوین به امارات، ۲۵ درصد به عراق، ۸ درصد به افغانستان و ۷ درصد به ترکیه انجام شده است.

مدیرکل صمت استان قزوین خاطرنشان کرد: در بخش صنعت، صادراتی به ارزش ۱۲۱ میلیون دلار ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد کاهش نشان می‌دهد، اما بخش معدن و صنایع معدنی با ۷۲ میلیون دلار صادرات، رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرده است.

وی روغن، مس، مواد خام شوینده، شیشه و سیب‌زمینی را از جمله مهم‌ترین کالاهای صادراتی استان برشمرد و گفت: استان قزوین در بین استان‌های صادرکننده کشور در جایگاه پانزدهم قرار دارد.

رستمی در ادامه درباره واردات استان نیز تصریح کرد: بیشترین واردات استان قزوین از کشورهای امارات، چین، ترکیه، روسیه و هند صورت گرفته است که عمدتاً شامل قطعات منفصله خودرو، وسایل نقلیه، قطعات تراکتور و کمپرسورهای برودتی می‌شود.

