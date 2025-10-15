۲۷ چهره ممتاز فرهنگ و هنر در چهارمحال و بختیاری تجلیل شدند + اسامی

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین رویداد ملی «هفت بحر هنر» عصر چهارشنبه با تجلیل از ۲۷ چهره پیشکسوت از اهالی فرهنگ و هنر و رسانه چهارمحال و بختیاری با حضور مشاور عالی وزیر و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، استاندار و جمعی از مسئولان استانی در شهرکرد برگزار شد.

شهرام فرجی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری در این آئین با اشاره به اینکه پیشکسوتان چراغ راه آینده مملکت هستند، اظهار کرد: این انسان‌های ارزشمند راهگشای هویت ملی آینده ایران خواهند بود و امیدی برای نوجوانان و جوانان به‌شمار می‌روند.

فرجی با ذکر اینکه تجلیل از فرهیختگان باسابقه در عرصه فرهنگ، هنر و رسانه ذیل عنوان «هفت بحر هنر» از قریب به ۲ سال قبل در کشور آغاز شده است، ادامه داد: امروز اهالی فرهنگ و هنر چهارمحال و بختیاری میزبان سیزدهمین دوره این رویداد فاخر ملی هستند.

وی بیان کرد: امروز بناست با توجه به محدودیت‌های موجود، دسته گلی از گلستان فرهنگ و هنر استان چهارمحال و بختیاری به نیابت از همه اساتید و هنرمندان این عرصه مورد تکریم و تجلیل قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه این استان از دیرباز بر تارک فرهنگ و هنر ایران درخشیده است، گفت: «میرزا حبیب دستان بنی» را باید اولین ایرانی بدانیم که دستور زبان فارسی را به نگارش درآورد و این استان مهد پرورش بزرگانی چون عمان سامانی و دهقان سامانی است.

یادآور می‌شود، در این آئین و در بخش هنری و در شاخه موسیقی رشته خوانندگی، نوازندگی و آهنگسازی از «ملک محمد مسعودی»، «حمید توفیقی»، «کوروش اسدپور» و «علی حیدری»، در شاخه تجسمی رشته خوشنویسی، نقاشی، گرافیک، عکاسی و تذهیب از «قنبر بلالی»، «جمشید مردانی»، «حمزه علی قادری»، «حمید خندان»، «سید محمدعلی سورانی»، «کریم منزوی»، «احمد تاجی» و «بهرام شمسی‌پور» و در شاخه هنرهای نمایشی رشته بازیگری، کارگردانی، نمایشنامه‌نویسی، شبیه‌خوانی و شاهنامه‌خوانی از «احمدرضا رافعی»، «رضا ولی‌پور»، «علیرحم شایان»، «ستار احمدی»، «سید محمد طاهریان» و «فریبرز عباس‌پور» به پاس تلاش‌هایشان در راه اعتلای فرهنگ و هنر استان و کشور تجلیل شد.

همچنین در بخش فرهنگی و در شاخه ادبیات حوزه‌های تألیف و سرایش شعر از «عباس قنبری عدیوی»، «احمد رحیم خانی»، «محمد حکیم آذر»، «غضنفر برزگر» و «فیض‌الله طاهری»، در حوزه مطبوعات و رسانه از «سید احمد افضلی»، در حوزه قرآن و عترت از «اسدالله مجدزاده» و در حوزه سینمایی از «حسن جوانبخت» و «فریدون نجفی» نیز برای سال‌ها کوشش در راستای بالندگی فرهنگ و هنر قدردانی شد.