  1. استانها
  2. زنجان
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۳

فرجی برحق: ۱۴۵ زندانی جرایم غیرعمد مالی در زنجان آزاد شدند

فرجی برحق: ۱۴۵ زندانی جرایم غیرعمد مالی در زنجان آزاد شدند

زنجان - رئیس کل دادگستری استان زنجان از آزادی ۱۴۵ زندانی جرایم مالی غیرعمد از زندان‌های این استان از ابتدای برگزاری جشن‌های گلریزان تاکنون خبر داد.  

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی فرجی‌برحق در جلسه ستاد دیه زنجان، با قدردانی از تلاش‌های این ستاد در استان، افزود: از ابتدای برگزاری جشن گلریزان تاکنون این محکومان مالی غیرعمد با کمک خیرین، گذشت شکات، ارائه تسهیلات و کمک ستاد استان از زندان آزاد شده‌اند.

وی اظهارداشت: مجموع بدهی این تعداد محکوم آزادشده بیش ۴۶۶ میلیارد تومان بوده که بیش از ۴۱ میلیارد تومان شکات از حق خود گذشت کردند که این اقدام ارزشمند خود مصداق کمک خیرین در کار پسندیده است.

حجت الاسلام فرجی برحق تصریح کرد: رویکرد دادگستری استان، استفاده از مجازات های جایگزین حبس و دیگر سیاست های قوه قضاییه برای کاهش جمعیت کیفری زندان هاست البته باید توجه داشت، امنیت روانی جامعه نباید با نوع ارفاقات قضایی به خطر بیفتد.

وی ادامه داد: اهتمام مجموعه قضایی استان بر اجرای دقیق سیاست‌های تحولی قوه قضائیه است که در این مسیر، با همراهی نهادهای حمایتی و مردم، توفیقات خوبی حاصل شده است.

در این جلسه تعدادی از پرونده محکوم مالی بررسی و تصمیمات لازم برای مساعدت و ارائه تسهیلات به آنان اتخاذ شد.

کد خبر 6626558

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها