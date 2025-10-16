هنرنمایی ۴۰ خوشنویس تکابی در پویش «ایران من ایران جان»

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور ۴۰ هنرمند ممتاز و فوق ممتاز تکابی پویش ایران من ایران جان در این شهرستان برگزار و هنرمندان چیره دست خوشنویس آثار و اشعاری در وصف ایران عزیز به رشته تحریر درآوردند.

سرپرست انجمن خوشنویسان شعبه تکاب گفت: همزمان با سراسر کشور و بمناسبت هفته خوشنویسی ۴۰ هنرمند ممتاز و فوق ممتاز تکابی طی پویش ایران من ایران جان که در این شهرستان برگزار شد آثار و اشعاری در وصف ایران عزیز به رشته تحریر درآوردند.

رضا مدنی افزود: شهرستان تکاب با سابقه دیرینه در هنر خوشنویسی توانسته بیش از ۱۰۰ هنرمند خوشنویس در درجات ممتازی، فوق ممتازی و استادی تربیت کند.

سرپرست انجمن خوشنویسان شعبه تکاب گفت: در تلاش هستیم با عنایت به سابقه طولانی و تعدد خوشنویسان برتر این شهرستان را به عنوان شهر برتر خوشنویسی در کشور به ثبت برسانیم.

حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب نیز که در آیین زنده نویسی هنرمندان حضور داشت گفت: شهرستان تکاب با پرورش ۵ استاد خوشنویسی در سطح استان حرفی برای کفتن دارد.

امام جمعه تکاب گفت: وجود هنرمندان ماهر و چیره دست فراوان در تکاب این شهرستان را در سطح ملی در باب خوشنویسی مطرح کرده است.