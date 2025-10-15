۲۰۰۰ مرکز نیکوکاری در مساجد کشور فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله آسوده بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مشترک ائمه جمعه و دبیران امور مساجد آذربایجان غربی با بیان اینکه تا به حال ۱۱ هزار و ۳۰۰ مجوز مرکز نیکوکاری در سطح کشور صادره شده که ۵۰ درصد از این تعداد در مساجد مستقر هستند افزود: هم اکنون بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ مرکز نیکوکاری فعال در کشور وجود دارد و ۲ هزار مرکز نیز در مساجد فعالیت می‌کنند.

وی از راه اندازی سامانه راه نیکان برای ثبت و ایجاد مراکز نیکوکاری خبر داد و گفت: مقرر شده ۱۰ درصد از مبلغ کل جمع آوری شده توسط مراکز نیکوکاری را کمیته امداد به آن مرکز برای کمک به مستمندان واریز کند.

وی مردمی سازی احسان در جامعه را با محوریت مسجد، سیاست اصلی کمیته امداد در این زمینه دانست و گفت: در برنامه هفتم توسعه کمیته امداد امام خمینی (ره) تصریح شده که باید ۶۰ درصد مراکز نیکوکاری با محوریت مسجد محله‌ها با نظارت امام جماعت مسجد ایجاد شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی وامام جمعه ارومیه نیز در این نشست بر ایجاد مراکز نیکوکاری کمیته امداد امام خمینی ره در بیش از ۲۸۷ مسجد آذربایجان غربی با محوریت امام جماعت این مساجد تاکید کرد.

حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی با اشاره به اینکه در بیش از ۱۰ هزار مسجد سراسر کشور با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) مراکز نیکوکاری ایجاد می‌شود، اظهار کرد: اجرای این طرح موجب محور قرار گرفتن مساجد در محله‌های مختلف می‌شود که بسیار مهم است.

وی با تاکید بر اینکه ما باید خداوند را شاکر باشیم که در مسیر تبلیغ دین قرار گرفته‌ایم گفت: اینکه فرصتی فراهم شده تا معارف اهل بیت علیهم‌السلام را در بین مردم ترویج دهیم لطف بیکران الهی نسبت به روحانیون و ائمه جمعه است.

حجت الاسلام قریشی با بیان اینکه شاکر بودن بدین معنا است که باید وظیفه خود را در کسوت ائمه جمعه به نحو احسن انجام دهیم افزود: توجه به مساجد از جمله موضوعاتی است که باید مورد مداقه امامان جمعه استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام حسن اسماعیلی مدیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان نیز در این جلسه گفت: سهم آذربایجان غربی در اجرای طرح ایجاد مراکز نیکوکاری در مساجد ۲۸۷ مسجد است که مساجد اهل سنت نیز بعداً به این آمار اضافه خواهند شد.