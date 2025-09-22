  1. استانها
  2. قزوین
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱

۴۳ مرکز نیکوکاری در قزوین به نیازمندان خدمت رسانی می کنند

۴۳ مرکز نیکوکاری در قزوین به نیازمندان خدمت رسانی می کنند

قزوین- مدیرکل کمیته امداد قزوین گفت: از ۱۸۲ مرکز نیکوکاری در استان قزوین ۴۳ مرکز نیکوکاری در مساجد مستقر هستند و با محوریت مسجد به نیازمندان ارائه خدمات صورت می پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ظاهری در جمع ائمه جمعه استان قزوین بیان کرد: بر اساس منویات مقام معظم رهبری ساختار تشکیلاتی امداد باید به سمت کوچک شدن حرکت نماید و کار مردم به دست مردم حل شود.

مدیرکل کمیته امداد قزوین افزود: ایجاد مرکز نیکوکاری در مساجد به سبب اینکه امامان جماعت و هیأت امنای مراکز نیکوکاری با جغرافیا، فرهنگ و مردم محلات آشنا هستند در شناسایی نیازمندان دقت و سرعت اتفاق می‌افتد و این کار رسیدگی به امور محرومین را تسهیل می‌کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۸۲ مرکز نیکوکاری در قزوین در حال خدمت رسانی به نیازمندان هستند که ۴۳ مرکز در مساجد استقرار دارند و در سالجاری ایجاد مراکز بیشتر در مساجد را در برنامه کاری قرار دارد تا با همکاری امامان جمعه و جماعت بتوانیم تعداد بیشتری مرکز در مساجد ایجاد کنیم.

وی افزود: در بررسی‌های به عمل آمده از عملکرد مراکز نیکوکاری این نتیجه حاضر شده است که مراکز نیکوکاری که در محلات و مساجد دایر هستند به دلیل اعتماد عمومی مردم به مساجد خدمات ارزنده و گسترده‌ای را به نیازمندان ارائه می‌نمایند و هدف کمیته امداد نیز از ایجاد مراکز نیکوکاری در مساجد نیز مرتفع شدن مشکلات نیازمندان به دست مردم است.

کد خبر 6597772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها