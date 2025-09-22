۴۳ مرکز نیکوکاری در قزوین به نیازمندان خدمت رسانی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ظاهری در جمع ائمه جمعه استان قزوین بیان کرد: بر اساس منویات مقام معظم رهبری ساختار تشکیلاتی امداد باید به سمت کوچک شدن حرکت نماید و کار مردم به دست مردم حل شود.

مدیرکل کمیته امداد قزوین افزود: ایجاد مرکز نیکوکاری در مساجد به سبب اینکه امامان جماعت و هیأت امنای مراکز نیکوکاری با جغرافیا، فرهنگ و مردم محلات آشنا هستند در شناسایی نیازمندان دقت و سرعت اتفاق می‌افتد و این کار رسیدگی به امور محرومین را تسهیل می‌کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۸۲ مرکز نیکوکاری در قزوین در حال خدمت رسانی به نیازمندان هستند که ۴۳ مرکز در مساجد استقرار دارند و در سالجاری ایجاد مراکز بیشتر در مساجد را در برنامه کاری قرار دارد تا با همکاری امامان جمعه و جماعت بتوانیم تعداد بیشتری مرکز در مساجد ایجاد کنیم.

وی افزود: در بررسی‌های به عمل آمده از عملکرد مراکز نیکوکاری این نتیجه حاضر شده است که مراکز نیکوکاری که در محلات و مساجد دایر هستند به دلیل اعتماد عمومی مردم به مساجد خدمات ارزنده و گسترده‌ای را به نیازمندان ارائه می‌نمایند و هدف کمیته امداد نیز از ایجاد مراکز نیکوکاری در مساجد نیز مرتفع شدن مشکلات نیازمندان به دست مردم است.