به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا جوکار، بعد از ظهر یکشنبه، در همایش مشترک ائمه جمعه و جماعات جنوب شرق استان تهران با موضوع «ایجاد و تقویت مراکز نیکوکاری در مساجد» که با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار داشت: مسجد در اسلام زیربنای همه خوبیها و مرکز انتشار خیرات و برکات و مودتهای اجتماعی است.
وی افزود: در دهه نخست انقلاب، مساجد بهعنوان سنگر انقلاب اسلامی نقشآفرینیهای مهمی داشتند و در دفاع مقدس و مقابله با بحران کرونا نیز خوش درخشیدند. امروز هم در جنگ تحمیلی دوم و دفاع مقدس ۱۲ روزه شاهد ایثارگری و کارآمدی مساجد هستیم.
جوکار با اشاره به فعالیت قرارگاه ملی مسجد و قرارگاه پشتیبانی مساجد استان تهران گفت: در منطقه جنوب شرق استان تهران شامل شهرستانهای پاکدشت، ورامین، پیشوا و قرچک در کنار ائمه جمعه، ائمه جماعت و اعضای قرارگاههای پشتیبانی مساجد تلاش داریم تا مراکز نیکوکاری در مساجد ایجاد و یا تقویت شود.
وی ادامه داد: هدف ما این است که در مناطقی که مرکز نیکوکاری وجود ندارد، این مراکز راهاندازی شوند و در جاهایی که فعال هستند، فعالیتها ارتقا یابد تا مسجد همچنان پناهگاه مردم باقی بماند.
امام جمعه پاکدشت تصریح کرد: مساجد باید در بحرانها گرهگشا باشند و در کنار دولتمردان به یاری مردم بیایند. انشاءالله با وحدت، همدلی و همافزایی، سنگر مساجد در کنار قرارگاه فرهنگی نمازهای جمعه نقشی مؤثرتر ایفا کند و خدمتگزار مردم و سنگر مقاومت در برابر دشمن باشد.
