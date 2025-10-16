  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۶

کمیته امداد ۸۵۰ هزار دانش‌آموز مستعد را در کشور حمایت می‌کند

کمیته امداد ۸۵۰ هزار دانش‌آموز مستعد را در کشور حمایت می‌کند

بجنورد- معاون برنامه‌ریزی و بودجه کمیته امداد گفت: ۸۵۰ هزار دانش‌آموز مستعد اما نیازمند در سراسر کشور زیر چتر حمایت تحصیلی و آموزشی این نهاد قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید زارع‌زاده صبح پنج‌شنبه در مراسم توزیع چهار هزار و ۶۴ عدد لوازم خانگی به خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی اظهار کرد: تأمین کرامت خانوارهای نیازمند در اولویت برنامه‌های کمیته امداد قرار دارد.

وی با بیان اینکه توزیع اقلام جهیزیه از طریق سکوهای شفاف و بر اساس کد ملی انجام می‌شود، افزود: خانواده‌ها می‌توانند اقلام مورد نیاز خود از جمله تلویزیون، یخچال، جاروبرقی و سایر لوازم ضروری را به‌صورت اختیاری انتخاب کنند.

زارع‌زاده با اشاره به طراحی بیش از ۱۸ گام اجرایی در فرایند تأمین جهیزیه گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ مدل لوازم خانگی در اختیار خانوارهای تحت پوشش قرار دارد و این خدمات با هدف حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آن‌ها ارائه می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و بودجه کمیته امداد با اشاره به جمعیت تحت حمایت این نهاد تصریح کرد: در سطح کشور حدود ۸۵۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که بسیاری از آن‌ها از استعدادهای علمی بالا برخوردارند اما به دلایل اجتماعی و اقتصادی نیازمند حمایت هستند.

وی ادامه داد: یکی از راه‌های اساسی در قطع زنجیره فقر، توجه به آموزش و پشتیبانی تحصیلی از دانش‌آموزان است و در همین راستا، در سال تحصیلی جدید نوشت‌افزا به تمامی دانش‌آموزان تحت حمایت در کشور اهدا شده است.

کد خبر 6623996

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها