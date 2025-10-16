به گزارش خبرنگار مهر، سعید زارع‌زاده صبح پنج‌شنبه در مراسم توزیع چهار هزار و ۶۴ عدد لوازم خانگی به خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی اظهار کرد: تأمین کرامت خانوارهای نیازمند در اولویت برنامه‌های کمیته امداد قرار دارد.

وی با بیان اینکه توزیع اقلام جهیزیه از طریق سکوهای شفاف و بر اساس کد ملی انجام می‌شود، افزود: خانواده‌ها می‌توانند اقلام مورد نیاز خود از جمله تلویزیون، یخچال، جاروبرقی و سایر لوازم ضروری را به‌صورت اختیاری انتخاب کنند.

زارع‌زاده با اشاره به طراحی بیش از ۱۸ گام اجرایی در فرایند تأمین جهیزیه گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ مدل لوازم خانگی در اختیار خانوارهای تحت پوشش قرار دارد و این خدمات با هدف حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آن‌ها ارائه می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و بودجه کمیته امداد با اشاره به جمعیت تحت حمایت این نهاد تصریح کرد: در سطح کشور حدود ۸۵۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که بسیاری از آن‌ها از استعدادهای علمی بالا برخوردارند اما به دلایل اجتماعی و اقتصادی نیازمند حمایت هستند.

وی ادامه داد: یکی از راه‌های اساسی در قطع زنجیره فقر، توجه به آموزش و پشتیبانی تحصیلی از دانش‌آموزان است و در همین راستا، در سال تحصیلی جدید نوشت‌افزا به تمامی دانش‌آموزان تحت حمایت در کشور اهدا شده است.