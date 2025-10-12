  1. استانها
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۴

پرداخت بیش از ۳۴ میلیارد تومان زکات در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- رئیس امور اجرایی زکات چهارمحال و بختیاری گفت: مردم نیکوکار چهارمحال و بختیاری بیش از ۳۴ میلیارد تومان زکات پرداخت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفری رئیس امور اجرایی زکات استان از پرداخت بیش از ۳۴ میلیارد تومان زکات توسط مردم نیکوکار استان در شش‌ماهه نخست امسال خبر داد.

صفری افزود: در این مدت، مردم استان در مجموع بیش از ۳۴ میلیارد تومان زکات پرداخت کرده‌اند که از این میزان، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان زکات واجب، ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان زکات مستحبی و نزدیک به ۱۳ میلیارد تومان زکات فطریه و کفارات بوده است.

وی با اشاره به اینکه زکات جمع‌آوری‌شده در مسیر حمایت از اقشار نیازمند هزینه می‌شود، افزود: تأمین جهیزیه نوعروسان، پرداخت هزینه‌های درمان بیماران نیازمند، حمایت از تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان، احداث مسکن و تأمین بسته‌های معیشتی از جمله مهم‌ترین موارد مصرف زکات در استان است.

رئیس امور اجرایی زکات استان همچنین از اجرای طرح‌های عام‌المنفعه با مشارکت زکات‌دهندگان خبر داد و گفت: ساخت مساجد، حوزه‌های علمیه، حسینیه‌ها و غسال‌خانه‌ها از جمله پروژه‌هایی است که بخشی از زکات به آن اختصاص یافته است.

صفری با بیان اینکه ۵۱۴ عامل زکات و ۲۳۵ مبلغ افتخاری در زمینه ترویج فرهنگ زکات و جمع‌آوری آن فعالیت دارند، خاطرنشان کرد: مردم نیکوکار استان می‌توانند از طریق ادارات کمیته امداد، مراکز نیکوکاری و یا شماره‌گیری کد دستوری #۰۳۸*۸۸۷۷* نسبت به پرداخت زکات و کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود اقدام کنند.

