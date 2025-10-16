صلح ۲۸ میلیاردی در پارسیان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباسی رئیس حوزه قضائی شهرستان پارسیان از پایان موفقیت‌آمیز یک پرونده مهم مالی خبر داد. این پرونده که ارزش آن ۲۸ میلیارد تومان بود با گفت‌وگو و تعامل اعضای شعبه سوم شورای حل اختلاف شهرستان به صلح و سازش رسید و بدون نیاز به مراحل بعدی قضائی مختومه شد.

وی با تأکید بر اهمیت شورای حل اختلاف در کاهش مراجعات قضائی گفت: این شوراها نقش حیاتی در کاهش اطاله دادرسی، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و ارتقای رضایت عمومی دارند.

رئیس حوزه قضائی پارسیان همچنین خاطرنشان کرد: فرهنگ‌سازی در زمینه صلح و سازش باید در اولویت باشد، زیرا بسیاری از اختلافات با گفتگو و درک متقابل قابل حل هستند و نیازی به رسیدگی در محاکم رسمی ندارند.

این پرونده که در ابتدا رسیدن به مصالحه در آن دشوار به نظر می‌رسید، با صبر و تلاش مستمر اعضای شورا، مسیر تفاهم میان طرفین هموار شد و به یک پایان مسالمت‌آمیز دست یافت.