  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۸:۱۲

صلح ۲۸ میلیاردی در پارسیان

صلح ۲۸ میلیاردی در پارسیان

بندرعباس ـ پرونده یک مطالبه مالی سنگین در شورای حل اختلاف پارسیان با تلاش اعضای شورا به صلح و سازش رسید و طرفین بدون ارجاع به دادگاه به تفاهم کامل دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباسی رئیس حوزه قضائی شهرستان پارسیان از پایان موفقیت‌آمیز یک پرونده مهم مالی خبر داد. این پرونده که ارزش آن ۲۸ میلیارد تومان بود با گفت‌وگو و تعامل اعضای شعبه سوم شورای حل اختلاف شهرستان به صلح و سازش رسید و بدون نیاز به مراحل بعدی قضائی مختومه شد.

وی با تأکید بر اهمیت شورای حل اختلاف در کاهش مراجعات قضائی گفت: این شوراها نقش حیاتی در کاهش اطاله دادرسی، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و ارتقای رضایت عمومی دارند.

رئیس حوزه قضائی پارسیان همچنین خاطرنشان کرد: فرهنگ‌سازی در زمینه صلح و سازش باید در اولویت باشد، زیرا بسیاری از اختلافات با گفتگو و درک متقابل قابل حل هستند و نیازی به رسیدگی در محاکم رسمی ندارند.

این پرونده که در ابتدا رسیدن به مصالحه در آن دشوار به نظر می‌رسید، با صبر و تلاش مستمر اعضای شورا، مسیر تفاهم میان طرفین هموار شد و به یک پایان مسالمت‌آمیز دست یافت.

کد خبر 6623866

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها