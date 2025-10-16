آنتروپیک هوش مصنوعی ارزان تر رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، زیرا شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای سیستم‌های هوش مصنوعی را انتخاب می‌کنند که تقریباً به اندازه پیشرفته‌ترین ابزارها اما با کسری از هزینه آنها توانمند هستند. آنتروپیک اعلام کرد مدل به‌روز شده، به نام هایکو ۴.۵، حدود یک سوم هزینه سونت ۴، یکی از مدل‌های متوسط آن، و یک پانزدهم هزینه پیشرفته‌ترین محصول آن، اوپوس، را دارد.

مدل جدید هایکو در طیف وسیعی از وظایف، از جمله کدنویسی، به خوبی یا بهتر از سونت ۴ عمل می‌کند.

مایک کریگر، مدیر ارشد محصولات این شرکت، در مصاحبه‌ای گفت: اگر مدل‌های ارزان‌تر اما همچنان توانمندی برای امتحان کردن داشته باشند، احتمال بیشتری دارد که شرکت‌های سنتی خارج از سیلیکون ولی از هوش مصنوعی استفاده کنند. به گفته وی همچنین در صورت ارزان‌تر بودن هوش مصنوعی شرکت‌ها راحت تر می‌توانند ابزارهای هوش مصنوعی بیشتری به سیستم‌های داخلی شان بیفزایند که در نتیجه صدها یا هزاران کارمند از آن استفاده خواهند کرد.

کریگر در این باره افزود: بیشتر اوقات، مقیاس زیادی برای این کار وجود دارد. مدل‌های کوچک واقعاً کمک حال هستند زیرا می‌توانند راهی اقتصادی‌تر باشند. به گفته سخنگوی آنتروپیک بخش اعظم درآمد این شرکت از چنین شرکت‌هایی حاصل می‌شود و افزود که این شرکت بیش از ۳۰۰ هزار مشتری سازمانی دارد که از ابزارهای آنتروپیک به صورت داخلی، برای محصولات یا هر دو استفاده می‌کنند.