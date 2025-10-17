به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، تعداد کاربران اپ‌های هوش مصنوعی از مرز یک میلیارد نفر عبور کرده است؛ نقطه‌عطفی که کمتر از سه سال پس از عرضه‌ی ChatGPT توسط شرکت اوپن‌ای‌آی ثبت شده است.

چت‌جی‌پی‌تی که در نوامبر ۲۰۲۲ منتشر شد، به سریع‌ترین رشد در تاریخ برنامه‌های دیجیتال دست یافته است.

در گزارش «دیجیتال ۲۰۲۶» که توسط شرکت تحلیل داده‌ی Meltwater و آژانس خلاقیت We Are Social منتشر شده، آمده است:

«هوش مصنوعی در حال عبور از مرحله‌ی پذیرندگان اولیه است و به‌سرعت وارد بازار انبوه می‌شود.»

این گزارش ۷۰۰ صفحه‌ای تأکید می‌کند که این تحول تأثیری موج‌وار بر دیگر بخش‌های اینترنت داشته و موجب کاهش استفاده از موتورهای جست‌وجوی سنتی شده است.

سیمون کِمپ، تحلیلگر داده، در این‌باره می‌گوید:

«هوش مصنوعی روزبه‌روز بیشتر به کاربران امکان می‌دهد تا به انواع مختلف پرسش‌ها پاسخ دهند و در مقایسه با موتورهای جست‌وجو، طیف گسترده‌تری از نیازهایشان را برطرف کنند.»

طبق این گزارش، نرخ استفاده از هوش مصنوعی عمدتاً به‌واسطه‌ی ChatGPT افزایش یافته است.

به گفته‌ی سم آلتمن، مدیر ارشد اجرایی اوپن‌ای‌آی، این اپلیکیشن اکنون بیش از ۸۰۰ میلیون کاربر فعال دارد؛ رقمی که نسبت به ۲۵۰ میلیون کاربر سال گذشته رشد چشمگیری نشان می‌دهد و آن را از نظر تعداد کاربران، فراتر از پلتفرم X (توئیتر سابق) با حدود ۵۸۶ میلیون کاربر قرار می‌دهد.

همچنین، پژوهش مشترک اوپن‌ای‌آی با دانشگاه‌های دوک و هاروارد نشان می‌دهد که حدود ۱۰ درصد از جمعیت بزرگسال جهان از ChatGPT استفاده می‌کنند.