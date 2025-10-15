به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، سم آلتمن، مدیرعامل شرکت اوپنایآی، اعلام کرد این شرکت قصد دارد بخشی از محدودیتهای اعمالشده در چتجیپیتی را کاهش دهد. به گفته او، اوپنایآی در نسخههای قبلی، برای محافظت از کاربران حساس در برابر محتوای مرتبط با سلامت روان، محدودیتهای سختگیرانهای در تعاملات چتبات اعمال کرده بود.
آلتمن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این محدودیتها برای محافظت از کاربران ایجاد شدند، اما باعث شدند چتجیپیتی برای بسیاری از افراد بدون چالشهای ذهنی، کمتر مفید و لذتبخش باشد.» او تأکید کرد که شرکت در هفتههای آینده بهروزرسانی جدیدی ارائه خواهد کرد که به کاربران اجازه میدهد شخصیت گفتوگویی مدل را بیشتر مطابق سلیقه خود تنظیم کنند.
به گفته آلتمن، در نسخه جدید کاربران میتوانند تعیین کنند چتجیپیتی رفتاری شبیهتر به انسان داشته باشد، با لحن دوستانهتر و حتی پر از ایموجی صحبت کند. او اظهار داشت: «میخواهیم نسخهای ارائه دهیم که همان ویژگیهایی را داشته باشد که کاربران در مدل GPT-4o دوست داشتند — و حتی بهتر.»
آلتمن همچنین از برنامه اوپنایآی برای کاهش محدودیتها بر محتوای بزرگسالان خبر داد. او توضیح داد که این اقدام همزمان با اجرای کاملتر محدودیتهای سنی انجام خواهد شد تا کاربران بزرگسال بتوانند در چارچوب اصل «برخورد با کاربران بزرگسال مانند بزرگسالان» به محتوای بیشتری دسترسی داشته باشند.
با این حال، کارشناسان نسبت به پیامدهای احتمالی این تغییرات هشدار دادهاند. آنان معتقدند هرچند آزادی بیشتر میتواند تجربه کاربری را بهبود بخشد، اما ممکن است خطر سوءاستفاده از سیستمهای هوش مصنوعی مولد، بهویژه در تولید تصاویر یا محتوای حساس بدون رضایت افراد، افزایش یابد. نمونههایی از این نگرانی پیشتر در سایر سیستمها مانند «Grok» متعلق به شرکت xAI نیز گزارش شده بود.
نظر شما