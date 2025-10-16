  1. استانها
درخشش داوران هرمزگانی در مسابقات انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال

بندرعباس ـ دو داور برجسته استان هرمزگان در رقابت‌های انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال کشور حضوری موفق و تاثیرگذار داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های دسته‌های آزاد اسکیت رولبال آقایان کشور به عنوان مرحله انتخابی برای تشکیل تیم ملی و حضور در جام جهانی در شهرستان بیرجند برگزار شد.

در این مسابقات دو داور شایسته هرمزگانی با ابلاغ رسمی فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران مسئولیت قضاوت دیدارها را بر عهده داشتند.

عبدالله کریمی به عنوان سرداور و سمیه ابوالعباسیان به عنوان داور ثبت در این دوره از مسابقات فعالیت کردند و عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشتند.

این رقابت‌ها در راستای انتخاب بازیکنان تیم ملی اسکیت رولبال ایران برای حضور در مسابقات جهانی امارات که آذرماه سال جاری برگزار می‌شود، برگزار شد.

