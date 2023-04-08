دعوت از ۳ بانوی ورزشکار خراسان جنوبی برای حضور در اردوی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، سه بانوی ورزشکار استان برای حضور در اردوی تیم ملی اسکیت رولبال توسط فدراسیون اسکیت دعوت شدند.

بر اساس دعوت رسمی فدراسیون اسکیت، سه بانوی ورزشکار اسکیت رولبال بانوان استان برای شرکت در مرحله دوم اردوی تیم ملی رولبال کشور به میزبانی تاکستان دعوت شدند.

اردوی مرحله دوم و نهایی انتخابی تیم ملی رولبال کشور برای شرکت در مسابقات آسیایی به میزبانی کشور هند برگزار می‌شود.

خانم‌ها فاطمه ادیبی فر، ناهید زهدی و پریماه عمیدیان از خراسان جنوبی برای حضور در این اردو دعوت شده‌اند.

سه ورزشکار دعوت شده به اردوی تیم ملی در مسابقات قهرمانی کشور مدال طلا را با شایستگی کامل از آن خود کردند و به این مرحله از اردو راه یافتند.

حضور در مسابقات آسیایی

همچنین اسکیت باز خراسان جنوبی به مسابقات آسیایی اعزام می‌شود.

حامد یعقوبیان ورزشکار با انگیزه خراسان جنوبی پس از حضور موفقیت‌آمیز در اردوهای تیم ملی اسکیت رولبال کشور به مسابقات جهانی اعزام می‌شود.

یعقوبیان در قالب تیم ملی اسکیت رولبال کشور دو اردیبهشت ماه در کشور هندوستان به مصاف رقبای بین‌المللی خود خواهد رفت.