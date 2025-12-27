https://mehrnews.com/x39YQM ۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷ کد خبر 6703188 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷ گزارش مهر از مسابقات کیوکوشین ایچی گکی کاراته جنوب کشور در رودان بندرعباس- رقابتهای کیوکوشین ایچی گکی جنوب کشور با حضور تیمهای برتر از چهار استان در هرمزگان برگزار شد. دریافت 39 MB کد خبر 6703188 کپی شد مطالب مرتبط دو مدال برنز برای بانوان کاراتهکای هرمزگان در رقابتهای قهرمانی کشور درخشش داوران هرمزگانی در مسابقات انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال مسابقات کیوکوشین ایچی گکی جنوب کشور؛ جام قهرمانی بر بام هرمزگان ایستاد برچسبها هرمزگان رودان.هرمزگان کاراته
