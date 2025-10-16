  1. استانها
آشوری:کامیون متخلف با ۲۵۷ میلیون ریال تخلف در محور ساوه–تهران توقیف شد

ساوه- رئیس پلیس راه استان مرکزی از توقیف یک دستگاه کامیون با خلافی ۲۵۷ میلیون ریال در محور مواصلاتی ساوه–تهران خبر داد.

سرهنگ روح‌الله آشوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مأموران پلیس راه در جریان کنترل عبور و مرور محور ساوه–تهران، یک دستگاه کامیون را به علت داشتن خلافی سنگین متوقف کردند.

وی افزود: پس از بررسی سوابق این خودرو، مشخص شد که مجموع تخلفات رانندگی آن به ۲۵۷ میلیون ریال رسیده که بلافاصله توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

رئیس پلیس راه استان مرکزی با تأکید بر استمرار برخورد با تخلفات حادثه‌ساز تاکید کرد: رانندگان باید نسبت به پرداخت جرایم معوقه و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی اهتمام داشته باشند تا از توقیف وسایل نقلیه خود جلوگیری کنند.

