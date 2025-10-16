آشوری:کامیون متخلف با ۲۵۷ میلیون ریال تخلف در محور ساوه–تهران توقیف شد

سرهنگ روح‌الله آشوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مأموران پلیس راه در جریان کنترل عبور و مرور محور ساوه–تهران، یک دستگاه کامیون را به علت داشتن خلافی سنگین متوقف کردند.

وی افزود: پس از بررسی سوابق این خودرو، مشخص شد که مجموع تخلفات رانندگی آن به ۲۵۷ میلیون ریال رسیده که بلافاصله توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

رئیس پلیس راه استان مرکزی با تأکید بر استمرار برخورد با تخلفات حادثه‌ساز تاکید کرد: رانندگان باید نسبت به پرداخت جرایم معوقه و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی اهتمام داشته باشند تا از توقیف وسایل نقلیه خود جلوگیری کنند.

