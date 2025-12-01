آشوری: یک دستگاه کامیون با ۳۰۶ میلیون ریال خلافی در محور اراک توقیف شد

سرهنگ روح‌الله آشوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس راه اراک – توره در جریان کنترل ترافیک محورهای مواصلاتی، یک دستگاه کامیون را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: برابر استعلام صورت گرفته مشخص شد این خودرو دارای ۳۰۶ میلیون ریال خلافی است.

رئیس پلیس راه استان مرکزی با تأکید بر ضرورت رعایت نظم و انضباط ترافیکی از سوی رانندگان، بیان کرد: کامیون توقیف شده برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

آشوری گفت: رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه در صورتی که خودرو آنان به هر دلیل دارای توقیف قضائی است، پیش از هرگونه استفاده نسبت به رفع توقیف از مراجع مربوطه اقدام کنند.