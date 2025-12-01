  1. استانها
  2. مرکزی
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۰

آشوری: یک دستگاه کامیون با ۳۰۶ میلیون ریال خلافی در محور اراک توقیف شد

آشوری: یک دستگاه کامیون با ۳۰۶ میلیون ریال خلافی در محور اراک توقیف شد

اراک- رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: یک دستگاه کامیون با ۳۰۶ میلیون ریال خلافی در محور اراک – توره توقیف شد.

سرهنگ روح‌الله آشوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس راه اراک – توره در جریان کنترل ترافیک محورهای مواصلاتی، یک دستگاه کامیون را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: برابر استعلام صورت گرفته مشخص شد این خودرو دارای ۳۰۶ میلیون ریال خلافی است.

رئیس پلیس راه استان مرکزی با تأکید بر ضرورت رعایت نظم و انضباط ترافیکی از سوی رانندگان، بیان کرد: کامیون توقیف شده برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

آشوری گفت: رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه در صورتی که خودرو آنان به هر دلیل دارای توقیف قضائی است، پیش از هرگونه استفاده نسبت به رفع توقیف از مراجع مربوطه اقدام کنند.

کد خبر 6674925

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها