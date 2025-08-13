توقیف ۷۵ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در ساوه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی جمالی اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به مطالبات شهروندان در خصوص برخورد با رانندگان و راکبان وسایل نقلیه‌ای که با حرکات نمایشی و پرخطر، ضمن ایجاد خطرات جانی و مالی برای خود و دیگران، موجبات ترافیک، مزاحمت و آلودگی صوتی برای شهروندان می‌شوند طرح تشدید برخورد با وسائط نقلیه متخلف و مزاحم در شهرستان ساوه اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح ۱۶ دستگاه خودرو و ۵۹ دستگاه موتورسیکلت متخلف و دارای حرکات مخاطره آمیز و سیستم‌های صوتی آلاینده توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه گفت: با توجه به اینکه اجرای این طرح جهت جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای شهروندان و حفظ سلامت عابران و شهروندان است انتظار می‌رود مردم در صورت مشاهده هرگونه حرکات نمایشی و پر خطر از سوی رانندگان وسایل نقلیه، با تماس ۱۱۰ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.