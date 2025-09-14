توقیف ۶۰ دستگاه خودرو و موتور سیکلت متخلف در محلات

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا جنتی اظهار کرد: روز گذشته مأموران پلیس پلیس راهور شهرستان محلات طرح آرامش و ایمنی معابر درون شهری را با محوریت برخورد با تخلفات رانندگی سرعت غیرمجاز، عدم استفاده از کمربند و کلاه ایمنی و استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی اجرا کردند.

وی با اشاره به رضایت‌مندی مسئولان و مردم از اجرای این طرح و قدردانی از مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی افزود: ارتقای ایمنی عبور و مرور، تأمین امنیت ترافیکی، افزایش انضباط ترافیکی و پیشگیری از تصادفات و تلفات رانندگی از مهمترین اهداف اجرای این طرح بود.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات با بیان اینکه در این طرح ۲۵ دستگاه خودرو و ۳۵ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف شدند؛ گفت: تعداد یک هزار و ۸۳۵ دستگاه وسیله نقلیه نیز اعمال قانون شدند.

سرهنگ جنتی با قدردانی از مشارکت مردم و رانندگان و راکبان خودروها و موتورسیکلت‌ها با پلیس در اجرای این طرح بیان کرد: تاکید همیشگی پلیس قانونمندی و قانون پذیری رانندگان است.