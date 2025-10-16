  1. استانها
استاندار: کنترل قیمت مرغ در قم با نظارت دقیق دنبال شود

قم - استاندار قم بر ضرورت رسیدگی جدی به وضعیت قیمت مرغ و تأمین پایدار نیاز بازار استان با رویکرد حمایت از اقشار ضعیف و تولیدکنندگان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو در دوازدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار قم بیان کرد: باید با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، از نوسانات قیمتی جلوگیری کرده و در تأمین نیاز بازار، قشر ضعیف جامعه را در اولویت قرار دهیم.

وی با تأکید بر نقش حمایتی دولت از تولیدکنندگان افزود: تولیدکنندگان بخش مرغداری باید در ایام مختلف سال مورد حمایت قرار گیرند تا در شرایط کمبود، همکاری لازم را برای تنظیم بازار داشته باشند.

بهنام‌جو خواستار نظارت مستمر بر بازار، افزایش هماهنگی میان نهادهای اجرایی و برخورد قاطع با تخلفات شد تا آرامش و ثبات در بازار کالاهای اساسی استان حفظ شود.

