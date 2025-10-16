به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو ظهر پنجشنبه در آئین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن که در تالار فرهنگ و هنر شهر قم برگزار شد، با تقدیر از تلاش و همت صنعتگران استان اظهار کرد: تولیدکنندگان قمی با وجود محدودیت‌ها و شرایط سخت اقتصادی، با پشتکار و خلاقیت خود در حال افتخارآفرینی هستند و ما مسئولان نیز وظیفه داریم در مسیر رفع موانع و حمایت از فعالیت‌های تولیدی از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم.



وی با اشاره به حمایت‌های دولت از بخش صنعت قم تصریح کرد: در جریان سفر اخیر رئیس‌جمهور به این استان، ۲۴ همت تسهیلات برای پروژه‌های صنعتی و تولیدی قم مصوب شد که پیگیری‌ها برای تخصیص کامل این اعتبارات در حال انجام است. این منابع می‌تواند روند توسعه زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را به‌طور قابل توجهی تسریع کند.



استاندار قم ادامه داد: یکی از رویکردهای مهم استان در سال‌های اخیر، حرکت به‌سوی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه برق خورشیدی است و با اجرای این طرح، بخش قابل توجهی از دغدغه صنعتگران درباره تأمین انرژی پایدار و ارزان برطرف خواهد شد.



وی ابراز امیدواری کرد: با گسترش نیروگاه‌های خورشیدی در مناطق صنعتی و حاشیه‌ای، قم به الگویی در بهره‌برداری از انرژی‌های نو تبدیل شود.



بهنام‌جو در بخش دیگری از سخنان خود به سفر اخیر رئیس سازمان انرژی اتمی به استان قم اشاره کرد و گفت: بر اساس توافقات صورت‌گرفته، مقرر شد با مشارکت مراکز دانشگاهی و علمی استان از ظرفیت فناوری هسته‌ای در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و محیط زیست بهره‌گیری شود و این همکاری می‌تواند تحول قابل‌توجهی در زمینه ارتقای فناوری‌های صنعتی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی استان به همراه داشته باشد.



وی با تأکید بر اینکه صنعتگران قمی در خط مقدم تحقق شعار سال قرار دارند، خاطرنشان کرد: حرکت جهادی فعالان اقتصادی و صنعتی، ستون اصلی تحقق رشد تولید است و مسئولان استان نیز با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی، برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای برای پشتیبانی از آنان در نظر گرفته‌اند.



استاندار قم در پایان ابراز امیدواری کرد: اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور، تقویت زیرساخت‌های انرژی و بهره‌گیری از فناوری‌های نو، مسیر رشد و توسعه صنعتی استان شتاب گیرد و قم در زمره استان‌های پیشرو در عرصه تولید ملی و اقتصاد دانش‌بنیان قرار گیرد.