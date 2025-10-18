به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو استاندار قم در جلسه بررسی روند اجرای طرح‌های محله‌محوری در استان، با قدردانی از مدیران، مسئولان و فعالان این حوزه، بر ضرورت انسجام، نظم و پیوستگی در اجرای برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: تداوم رویکرد محله‌محوری در مدیریت شهری و اجتماعی، ضرورت دارد و خوشبختانه استان قم با بهره‌گیری از ظرفیت مردم و نهادهای محلی، توانسته است به الگویی موفق در کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش نشاط و امید در جامعه تبدیل شود.

استاندار قم با بیان اینکه استان قم از استان‌های پیشرو در اجرای طرح محله‌محوری و توانمندسازی اجتماعی در کشور شناخته شده است، گفت: آنچه امروز به عنوان الگوی موفق از قم مطرح می‌شود، نتیجه تلاش و همدلی همه دستگاه‌ها و نهادهای مردمی است. نگاه محله‌محور یعنی توجه ویژه به بطن جامعه، شناخت دقیق مسائل هر محله و حل مشکلات با مشارکت مستقیم مردم که خوشبختانه در حال انجام است.

بهنام‌جو با اشاره به اجرای طرح‌های محله‌محوری در مناطق شیخ‌آباد، پردیسان، امام رضا (ع) و چهارمردان افزود: باید این طرح‌ها با برنامه‌ای مدون، زمان‌بندی مشخص و مسئولیت‌های روشن ادامه یابد تا بتوانیم ضمن ارتقای نشاط اجتماعی، آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی را کاهش دهیم و امید را در دل مردم زنده‌تر کنیم.

استاندار قم با تأکید بر اهمیت مشارکت همه دستگاه‌ها در این مسیر خاطرنشان کرد: قم همواره خاستگاه انقلاب و فرهنگ‌ساز کشور بوده است و امروز نیز می‌تواند در مسیر تحول اجتماعی و فرهنگی، الگویی برای سایر استان‌ها باشد. از ما خواسته‌اند تجربه‌های خود را در اختیار دیگر استان‌ها قرار دهیم و این مایه افتخار است.

بهنام‌جو ضمن اشاره به حوزه‌های مختلف طرح محله‌محوری از جمله آموزش، ورزش، بهداشت، عفاف و حجاب و اشتغال گفت: در هر محله باید مسئولیت‌ها به‌صورت دقیق مشخص شود؛ از ساماندهی پایگاه‌های ورزشی و فرهنگی گرفته تا حمایت از بانوان سرپرست خانوار و ایجاد فرصت‌های شغلی خرد. این کارها نیازمند بودجه زیاد نیست، بلکه با هماهنگی و همدلی قابل تحقق است.

استاندار قم افزود: هدف ما این است که دو محله‌ی نمونه‌ی شیخ‌آباد و پردیسان را با برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی‌شده پیش ببریم و پس از آن، این الگو را در دیگر مناطق گسترش دهیم. در کنار آن، باید جایگاه مدیران محلات نیز تقویت شود تا ارتباط مردمی و نظارت میدانی استمرار یابد.

بهنام‌جو در پایان تصریح کرد: باور ما این است که هرگاه کار را با نیت درست و نظم پیش ببریم، خداوند برکت می‌دهد. باید از همین مسیر ادامه دهیم، تا در کنار مردم، به نتایج واقعی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دست یابیم.