به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو استاندار قم، در بازدید میدانی از مناطق روستایی بخش خلجستان با اشاره به توانمندی‌های کم‌نظیر گردشگری طبیعی و تاریخی استان اظهار کر: ظرفیت‌های بوم‌گردی قم باید در چارچوب برنامه‌ای منسجم و هدفمند، به فرصت‌های اقتصادی پایدار برای مردم محلی تبدیل شود.



وی که روز جمعه به همراه مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان از روستاهای فوجرد و طینوج بازدید می‌کرد، بر لزوم شناسایی دقیق قابلیت‌های بومی هر منطقه و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه گردشگری تأکید کرد.



استاندار قم در جریان این بازدید با حضور در کاروانسرای تاریخی طینوج، از نزدیک وضعیت این بنای ارزشمند را بررسی کرد و گفت: حفظ و مرمت آثار تاریخی نه‌تنها موجب صیانت از هویت فرهنگی منطقه است، بلکه با ایجاد زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند به درآمدزایی پایدار برای ساکنان روستا منجر شود.



کاروانسرای طینوج یکی از بناهای شاخص دوره صفویه است که در محور تاریخی قم–خلجستان قرار دارد و به‌عنوان یکی از آثار ثبت‌شده ملی، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری فرهنگی در استان دارد.



بهنام‌جو در ادامه برنامه امروز خود، از کاروانسرای تاریخی البرز در مسیر جاده کوه سفید از توابع بخش مرکزی قم نیز بازدید کرد و ضمن بررسی وضعیت فعلی این بنا گفت: این اثر متعلق به دوره قاجاریه بوده و در روستای البرز دهستان قمرود قرار دارد؛ حفظ چنین بناهایی باید در اولویت طرح‌های گردشگری استان باشد.



وی با اشاره به موقعیت ممتاز قم از نظر جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و مذهبی، اظهار داشت: توسعه گردشگری روستایی و بوم‌گردی ضمن جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر، می‌تواند زمینه اشتغال جوانان، افزایش درآمد خانوارهای روستایی و رونق تولید صنایع‌دستی را فراهم کند.



استاندار قم در بخش پایانی سخنان خود، بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در حوزه گردشگری تأکید کرد و افزود: دستیابی به اقتصاد پویا در مناطق روستایی، نیازمند نگاه جامع، برنامه‌ریزی علمی و استفاده از ظرفیت‌های بومی و مشارکت مردم است تا بتوان از این مسیر به توسعه‌ای متوازن و پایدار در سطح استان دست یافت.