به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته سوم از بیست‌وهفتمین دوره لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور امروز پنجشنبه برگزار می‌شود و در این هفته، دو تیم خوزستانی نفت آبادان و پترونوین ماهشهر در دیدارهایی سرنوشت‌ساز به میدان می‌روند.

در سالن ۱۷ شهریور آبادان، تیم نفت که هفته گذشته شکست تلخی را تجربه کرده و به میانه جدول سقوط کرده است، این بار میزبان استقلال تهران خواهد بود؛ تیمی که با دو برد متوالی در جمع مدعیان قرار گرفته و برای تثبیت جایگاه خود در بالای جدول، چشم به سومین پیروزی دارد. نفت آبادان که سابقه‌ای طولانی در لیگ بسکتبال دارد، برای بازگشت به مسیر موفقیت نیازمند کسب امتیاز کامل این دیدار خانگی است.

در دیگر دیدار مهم، پترونوین ماهشهر که هنوز موفق به ثبت بردی در فصل جاری نشده، در سالن اندیشه میزبان تیم آماده پاس کردستان خواهد بود. پاس با دو برد پیاپی در هفته‌های نخست، در رده دوم جدول ایستاده و با انگیزه حفظ جایگاه خود به ماهشهر سفر می‌کند. این دیدار برای پترونوین فرصتی است تا با حمایت هواداران و انگیزه مضاعف، نخستین برد فصل را رقم بزند و از قعر جدول فاصله بگیرد.

هفته سوم لیگ برتر بسکتبال، آزمونی جدی برای نمایندگان خوزستان است؛ تیم‌هایی که با دو هدف متفاوت اما با انگیزه‌ای مشترک، به دنبال درخشش در خانه هستند.