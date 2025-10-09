شهرداری گرگان و نفت آبادان ناکام های بزرگ در هفته دوم‌ لیگ بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور، امروز (پنجشنبه ١٧ مهر) با برگزاری دیدارهای هفته دوم پیگیری شد.

در این هفته از رقابت ها و در اولین دیدار، نفت زاگرس جنوبی در دیدار خانگی برابر همنام آبادانی خود صاحب برتری شد. در این دیدار محمد جمشیدی با ۴۱ امتیاز، ۶ پاس گل، ۵ ریباند، یک توپ ربایی و کارایی ۴۴ بهترین بازیکن زمین بود.

در شاهرود تیم پایش پارت این شهر برابر مهگل متحمل شکست شد. «نمانیا میلوشوویچ» بهترین بازیکن این دیدار بود، او با ۱۷ امتیاز، ۱۰ ریباند، یک‌ توپ ربایی و کارایی ۲۱ این عنوان را به دست آورد.

در یکی از مهمترین دیدارهای این هفته که در سالن زنده یاد محمود مشحون برگزار شد، تیم استقلال برابر شهرداری گرگان صاحب برد شد و دومین پیروزی خود در این فصل را ثبت کرد. در این دیدار سید مهدی جعفری با

۲۱ امتیاز، ۷ پاس گل، ۳ ریباند، یک توپ ربایی و کارایی ۲۰ عنوان بهترین بازیکن زمین را به خود اختصاص داد.

پاس کردستان دیگر برنده این هفته از مسابقات بود که موفق به کسب برد خانگی برابر رعد پدافند هوایی اصفهان شد. رضا ملک دوست بهترین بازیکن این دیدار شد، این عنوان با ۲۶ امتیاز، ۷ توپ ربایی، ۶ ریباند، ۵ پاس گل و کارایی ۲۸ به او اختصاص یافت.

دیدار تیم های طبیعت و پترونوین هم در سالن اندیشه ماهشهر با برتری طبیعت تمام شد تا این تیم هم صاحب دومین برد فصل شود. صارم جعفری با ۶ امتیاز، ۱۳ ریباند، ۴ پاس گل، ۳ بلاک و کارایی ۲۴ بهترین بازیکن زمین شد.

آخرین دیدار این هفته از رقابت ها در سالن مخابرات اصفهان میان دو تیم گلنور و کاله برگزار شد که طی آن گلنور در حضور تماشاگرانش متحمل شکست شد. این دومین‌ باخت گلنور و اولین برد کاله در این فصل بود.

بهترین بازیکن این دیدار «جورجه گاگیچ» شد که در کارنامه صاحب ۱۴ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۳ پاس گل، یک توپ ربایی و کارایی ۱۶ بود.

نتایج دیدارهای هفته دوم مسابقات بسکتبال بیگ برتر باشگاه های کشور به این شرح است:

* نفت زاگرس جنوبی ١٠٤ - نفت آبادان ۸۸

* پاس کردستان ۹۱ - رعد پدافند هوایی اصفهان ۸۲

* پایش پارت شاهرود ٧٥ - مهگل البرز ٨٥

* استقلال تهران ۸۵ - شهرداری گرگان ۸۳

* پترونوین ماهشهر ۴۷- طبیعت اسلامشهر ۷۷

* گلنور اصفهان ۵۷ - کاله مازندران ۶۸