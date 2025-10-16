  1. استانها
بهره‌مندی ۱۱۰۰ مددجوی خراسان‌جنوبی از کمک‌هزینه ودیعه و اجاره مسکن

بیرجند- معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی از پرداخت بیش از هزار و ۱۰۰ مورد کمک‌هزینه ودیعه و اجاره مسکن به مددجویان این نهاد در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خزاعی عرب ظهر پنج‌شنبه در جمع رسانه‌ها بیان کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های مسکن، ارائه این کمک‌هزینه‌ها نقش مؤثری در کاهش دغدغه‌های معیشتی خانواده‌های نیازمند و بهبود وضعیت معیشتی آنان دارد.

وی از پرداخت بیش از هزار و ۱۰۰ مورد کمک‌هزینه ودیعه و اجاره مسکن به مددجویان این نهاد در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: از این تعداد، هزار و دو مورد مربوط به کمک‌هزینه اجاره مسکن با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۶۴۴ میلیون تومان بوده است.

خزاعی عرب با بیان اینکه در همین مدت ۱۱۶ نفر از مددجویان از تسهیلات بانکی ودیعه مسکن به ارزش ۱۰ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان بهره‌مند شده‌اند، افزود: حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان با تأکید بر اولویت این نهاد در حمایت از اقشار محروم همواره مورد توجه قرار دارد.

