حسین علی قدرتی در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه اطاعت از رهبری، حمایت از دولت و پیگیری مطالبات مردمی اولویتهای شورای وحدت سمنان است بیان کرد: شورای وحدت به عنوان یکی از جریانهای انقلابی، اجرای منویات رهبری، حمایت از دولت و پیگیری مطالبات مردمی را سه اولویت مهم در فعالیتهای خود قرار داده است.
وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه افزود: ایستادگی و صبر ملت فلسطین و گروههای مقاومت در دو سال گذشته، آمریکا و رژیم صهیونیستی را دچار سردرگمی و شکست کرده و افکار عمومی جهانی را علیه آنان بسیج کرده است.
رئیس شورای وحدت استان سمنان با بیان اینکه پیروزی جبهه مقاومت پس از دو سال ایستادگی بینظیر، نتیجه ایمان، اخلاص و صبر ملتهای مسلمان است، ابراز کرد: امروز افکار عمومی جهان علیه رژیم صهیونیستی شکل گرفته و این خود بزرگترین پیروزی مقاومت است.
قدرتی با بیان اینکه حماس و گروههای مقاومت با وجود فشارها و جنایات دشمن، در تحقق اهداف خود موفق بودهاند و توانستهاند رژیم صهیونیستی را در عرصه نظامی و اطلاعاتی زمینگیر کنند تاکید کرد: حفظ اسرای اسرائیلی و ناکامی دشمن در آزادسازی آنان، نشانه اقتدار مقاومت اسلامی است.
رئیس شورای وحدت استان سمنان در ادامه با اشاره به برگزاری موفق کنگره شهدای استان گفت: کنگره اخیر با نظم، انسجام و معنویت مثالزدنی برگزار شد و حضور گسترده نیروهای انقلابی و نخبگان فرهنگی در آن، نشانه امید به آینده و وحدت جریان مؤمن و انقلابی استان است.
قدرتی بیان کرد: شورای وحدت باید با همافزایی و کار تشکیلاتی مستمر، زمینهساز خدمت بهتر به مردم و تحقق مطالبات مقام معظم رهبری در استان سمنان باشد.
وی با اشاره به اهمیت انتخابات پیشرو خاطرنشان کرد: انتخابات شوراها فرصتی برای حضور نیروهای کارآمد، متعهد و انقلابی است. البته از سوی دیگر باید تاکید کرد که شورای وحدت استان باید با نگاه عقلانی و وحدتبخش، از رقابتهای درونی پرهیز کند و بر اساس معیارهای تخصص، تعهد و مردمیبودن، نامزدهای خود را معرفی کند. لیکن همدلی نیروهای انقلابی رمز موفقیت است و نباید اجازه دهیم حواشی و اختلافنظرها، هدف اصلی که خدمت به مردم است را تحتالشعاع قرار دهد.
رئیس شورای وحدت استان سمنان با اشاره به فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی بنیاد مهدویت استان گفت: بیش از ۵۰۰ مبلغ در روستاها و مدارس استان فعالیت دارند و آموزشهای لازم را در حوزه مهدویت و تبلیغ دینی دریافت کردهاند. تربیت نیروهای مهدوی و انقلابی یکی از رسالتهای اصلی این بنیاد است.
