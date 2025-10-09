خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- علی عنبری:دنیای امروز دنیایی است که بیش از پیش دارد نیاز خود به منجی را عیان می‌کند چرا که شعارهای توخالی مکاتب اصطلاحا مترقی جهان در مقام عمل چیزی جز نمایش خوی غیرانسانی نداشته است و در گرداگرد وجود مکاتب فکری روز جهان شاهدیم که در گوشه‌ای از همین زمین خاکی و در باریکه‌ای به نام غزه چه جنایاتی در حال رخ دادن است از این رو امروز نیاز واقعی جهان بشریت به یک هادی و منجی بیش از پیش احساس می‌شود تا در بسیاری از جوامع انسانیت دوباره زند شده و عزیمت به نقطه تعالی مجددا آغاز شود.

پرچم چنین نگاه تعالی بخشانه‌ای در فرهنگ مهدویت نهفته است، فرهنگ و مکتبی که قادر است انسان را به قله های رفیع سعادت برساند و هر جا هم که نیاز به تقابل بود با حماسه‌ای حسینی در نبرد خیر و شر بشری، آن ها به ساحل امن آرامش برساند.

مکتب انتظار و مهدویت و تبدیل کردن انتظار به محرکی برای حرکت به سوی قله یکی از نیازهای امروز جامعه است که امروزه در ایران و هرمزگان بستر آن از مهدیه‌ها خارج شده و به دانشگاه‌ها نیز تسری پیدا کرده است.

تربیت انسان مهدوی منجر به تشکیل خانواده مهدوی و جامعه مهدوی خواهد شد و این جامعه قادر خواهد بود اکسیر نجات بخشی را در سراسر جهان تکثیر کند.

دانشگاه نقطه آغاز گفتمان مهدویت است

ابوالفضل ناظمی‌فر مسئول کانون‌های مهدویت دانشجویی استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه گفتمان مهدویت در تحولات فکری جامعه دانشگاهی اظهار کرد: دانشگاه نقطه آغاز گفتمان مهدویت است و ما معتقدیم گفتمان مهدویت نباید در سطح برگزاری مراسم و مناسبت‌ها باقی بماند، بلکه باید در عمق فرهنگ فکری، اجتماعی و علمی دانشگاه نفوذ کند.

وی افزود: مهدویت یک راهبرد برای آینده‌سازی است و اگر قرار است جامعه‌ای بر مدار عدالت و امید حرکت کند، این حرکت از دانشگاه شروع می‌شود؛ جایی که جوانان در اوج خلاقیت و آرمان‌گرایی قرار دارند.

نسل امروز تشنه معنا و هویت است

وی با بیان اینکه نسل امروز تشنه معنا و هویت است، افزود: مهدویت می‌تواند این خلأ را پر کند؛ چون به جوان، معنا، هدف و افق می‌دهد و ما در هرمزگان تلاش کرده‌ایم دانشگاه را به نقطه اتصال علم و ایمان تبدیل کنیم تا تفکر مهدوی در کنار دانش روز، نیروی انسانی مؤمن، متعهد و توانمندی را برای آینده انقلاب اسلامی تربیت کند.

شبکه مهدوی هرمزگان در حال گسترش است

ناظمی‌فر با اشاره به توسعه فعالیت‌های مهدوی در سطح استان گفت:امروز در تمامی دانشگاه‌های بندرعباس کانون‌های مهدویت فعال هستند و هسته‌های فکری پایداری شکل گرفته است اما مأموریت ما محدود به مرکز استان نیست و نگاه ما شبکه‌ای است؛ یعنی این گفتمان باید در سراسر استان از بندرلنگه و میناب تا رودان، قشم و هرمز نهادینه شود تا پیوستگی فرهنگی میان دانشگاه‌ها ایجاد شود.

وی ادامه داد: وقتی هر دانشگاه به پایگاه فرهنگی تبدیل شود و این پایگاه‌ها در ارتباط مستمر با هم باشند، شبکه‌ای از نیروهای متعهد شکل می‌گیرد که می‌تواند در برابر چالش‌های فکری و فرهنگی کشور نقش‌آفرینی کند.

تربیت ۳۱۳ مهدی‌یاور؛ نماد یک راهبرد تمدنی

مسئول کانون‌های مهدویت دانشجویی استان با اشاره به طرح تربیت مهدی‌یاوران گفت:سال گذشته هدف ما تربیت ۵۰ مهدی‌یاور در هر کانون بود که با استقبال دانشجویان روبه‌رو شد. اما امسال عدد ۳۱۳ را به‌عنوان شاخص اصلی انتخاب کرده‌ایم.

وی تأکید کرد:مهدویت باید در سبک زندگی، نگاه به آینده و مسئولیت‌پذیری جوانان نمود پیدا کند. هر مهدی‌یاور در این طرح، یک کنشگر تمدنی است که نقش الگویی در فضای دانشگاه دارد.

پرورش به جای آموزش؛ توانمندسازی فکری و مهارتی

ناظمی‌فر با بیان اینکه فعالیت‌های آموزشی کانون‌ها وارد مرحله مهارت‌محوری شده است، گفت: در سال جدید چند محور کلیدی را دنبال می‌کنیم: برگزاری دوره‌های تربیت مدرس مهدویت، کارگاه‌های مهارتی ویژه دبیران کانون‌ها در حوزه مدیریت فرهنگی، آینده‌پژوهی، تولید محتوای رسانه‌ای و اندیشه تمدنی.

او افزود:هدف ما صرفا آموزش نیست بلکه به دنبال تربیت و پرورش هستیم و دانشجو باید بعد از این دوره‌ها بتواند خود به مربی تبدیل شود، محتوا تولید کند، پاسخ شبهات بدهد و جریان‌سازی فرهنگی انجام دهد. مهدویت زمانی معنا پیدا می‌کند که از باور ذهنی به رفتار و کنش اجتماعی تبدیل شود.

کانون‌های مهدویت باید میدان تضارب آرا و گفت‌وگوی آزاد باشند

وی با تأکید بر ضرورت گفت‌وگو در فضای دانشگاه تصریح کرد:نسل امروز با گفت‌وگو رشد می‌کند، نه با شعار و کانون‌ها باید میدان تضارب آرا و گفت‌وگوی آزاد باشند. در همین راستا، کرسی‌های آزاداندیشی، نشست‌های تخصصی و مسابقات علمی ـ فرهنگی در موضوعات مهدوی در دانشگاه‌های استان برگزار می‌شود.

او افزود:وقتی مهدویت به موضوع گفت‌وگو تبدیل شود، دانشجو از شنونده منفعل به اندیشه‌ورز فعال تبدیل می‌شود و این یعنی ورود مهدویت از ذهن به اجتماع.

روایتگری در عصر رسانه؛ مهدویت با زبان نسل جدید

ناظمی‌فر با اشاره به اهمیت حضور فعال در فضای مجازی اظهار کرد:اگر در میدان رسانه حضور نداشته باشیم، گفتمان مهدویت از ذهن نسل جوان حذف خواهد شد. از این رو، تولید پویش‌های رسانه‌ای، پادکست‌ها، محتواهای چندرسانه‌ای و حتی میزهای پاسخگویی خیابانی در دستور کار قرار گرفته است.

باید یاد بگیریم با زبان نسل جدید سخن بگوییم

وی گفت:باید یاد بگیریم با زبان نسل جدید سخن بگوییم. مهدویت باید جذاب، عقلانی و ملموس روایت شود. اگر ما روایت نکنیم، دیگران روایت خواهند کرد.

این فعال دانشجویی با اشاره به پیوند فعالیت‌های فرهنگی با عرصه خدمت اجتماعی گفت:حضور دانشجویان در موکب‌های اربعین تجربه‌ای ارزشمند بود؛ این حضور تنها آیینی نبود بلکه تمرینی برای کار گروهی، مدیریت، همدلی و خدمت در مسیر مهدوی محسوب می‌شود. امسال نیز این حضور هدفمندتر و منسجم‌تر دنبال خواهد شد.

وی از اجرای برنامه موعود دانشجویی خبر داد و افزود:این طرح به بستری چندرسانه‌ای برای ترویج اندیشه مهدویت تبدیل می‌شود و به نیازهای واقعی جوانان و پرسش‌های فکری آنان پاسخ خواهد داد.

ضرورت تولید روایت اصیل مهدوی در برابر جنگ روایت‌ها

ناظمی‌فر با اشاره به جریان منجی‌گرایی تحریف‌شده در فرهنگ غرب گفت: غرب سال‌هاست با ابزارهایی مانند سینما و بازی‌های رایانه‌ای نوعی منجی‌گرایی سکولار را ترویج می‌کند. در چنین شرایطی نمی‌توان منفعل ماند. باید خودمان روایت‌گر باشیم و مهدویت را با روایت اصیل و هنرمندانه بازنمایی کنیم.

راه‌اندازی مرکز تخصصی نقد و تحلیل رسانه در دانشگاه‌ها

وی از راه‌اندازی مرکز تخصصی نقد و تحلیل رسانه در دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: این مراکز به دانشجویان کمک می‌کنند تا جریان‌های رسانه‌ای غرب را تحلیل کرده و روایت مهدوی را با زبان نو و اثرگذار تولید کنند. هدف ما عبور از دفاع منفعلانه و رسیدن به تهاجم فکری فعال است.

ناظمی‌فر در پایان گفت: برای استمرار حرکت مهدوی باید ساختار منسجم و شبکه‌ای ایجاد شود. در همین راستا طرح شبکه مهدی‌یاوران در استان طراحی شده تا نیروهای دغدغه‌مند شناسایی، آموزش و سازمان‌دهی شوند و فعالیت‌های مهدوی از حالت مقطعی به جریان تمدنی تبدیل شود.