۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹

فراخوان ارسال مقالات به بیست و یکمین همایش بین المللی دکترین مهدویت

بیست و یکمین همایش بین المللی دکترین مهدویت در چهار محور فراخوان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین همایش بین المللی دکترین مهدویت در چهار محور دشمن شناسی، راهبردها و روش‌های (نرم، سخت، نیمه سخت، ترکیبی) یهود صهیونی در دشمنی با مهدویت، راهبردها و راهکارهای مقابله با دشمن یهود صهیونی و آینده پژوهی تقابل مهدویت و یهود صهیونی فراخوان داد.

پژوهشگران و محققین تا ۳۰ آذرماه سال ۱۴۰۴ برابر با ۳۰ جمادی‌الثانی ۱۴۴۷ و ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵ فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه همایش به نشانی شهر مقدس قم، خیابان شهدا (صفاییه)، کوچه ۲۵، پلاک ۲۷ و شماره‌های ۳۷۸۴۰۰۸۵-۰۲۵ و ۳۷۸۴۰۰۸۷-۰۲۵ ارسال کنند.

همچنین پست الکترونیکی mahdimaqaleh@gmail.com و شناسه ایتای https://eitaa.com/doctrine_mahdaviat برای ارتباط بیشتر اختصاص داده شده است.

همایش بهمن ماه ۱۴۰۴ در نیمه شعبان برگزار می‌شود.

کد خبر 6622115
سیده فاطمه سادات کیایی

