برگزاری دومین همایش ملی امامت پژوهی

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین همایش ملی «امامت‌پژوهی در دنیای مدرن» با پیگیری های انجام شده توسط این دبیرخانه، هشت مجله علمی معتبر پشتیبانی و آمادگی خویش را برای تسهیل در امر پذیرش و چاپ مقالات ممتاز و برتر ارسالی به این همایش و به ویژه برای دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرده‌اند که فرصت خوبی را برای تکمیل نمره پژوهشی و کفایت دستاوردهای علمی دانشجویان دکتری فراهم می‌کند.

اسامی این نشریات علمی پشتیبان همایش عبارت است از:

۱. دوفصلنامه پژوهشی امامت پژوهی وابسته به بنیاد فرهنگی امامت قم

۲. فصلنامه پژوهشی علوم حدیث وابسته به دانشگاه قرآن و حدیث

۳. فصلنامه علمی پژوهشی «انتظار موعود» وابسته به مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم

۴. فصلنامه پژوهشنامه معارف اهل بیت علیهم السلام وابسته به پژوهشکده قرآن و عترت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی

۵. فصلنامه نامه الهیات وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

۶. دو فصلنامه علمی ترویجی «حدیث حوزه» وابسته به مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

۷. فصلنامه مطالعات معارف حدیثی وابسته به دانشگاه معارف اسلامی

۸. نیم سالنامه علمی - ترویجی «حدیث و اندیشه» وابسته به دانشگاه قرآن و حدیث

دبیرخانه جشنواره امامت و مهدویت دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس با افتخار از آثار دانشگاهیان، دانش آموزان و عموم پژوهشگران در دو قالب مقاله کوتاه و کامل در موضوعات مرتبط با شناخت معارف کاربردی و روزآمد اهل بیت علیهم السلام در عصر مدرن استقبال می‌نماید. برای این جشنواره ۸ محور از قبیل: نامه ۳۱ نهج البلاغه و انسان دنیای مدرن، رابطه امامت پژوهی با علوم و فنون جدید و بررسی جایگاه مقاومت، انتظار و باورداشت مهدویت در جهان امروز در نظر گرفته شده است.

آیین اختتامیه این برنامه علمی که از برنامه‌‎های پنجمین دوره جشنواره علمی فرهنگی و هنری امامت و مهدویت دانشگاه آزاد اسلامی و یادگار دانشمند والامقام شهید محمدمهدی طهرانچی است در اوایل بهمن ماه، همزمان با اعیاد شعبانیه در واحد پردیس برگزار می‌شود. از صاحبان مقالات برتر در این مراسم تقدیر می‌شود و آثار برگزیده به ویژه مقالات دانشجویان دکتری به مجلات پژوهشی معتبر معرفی خواهد گشت.

علاقه‌مندان می‌توانند تا پایان آذرماه پس از ثبت‌نام در تارنمای جشنواره امامت و مهدویت دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس emamat.iau.ir آثار خود را در گروه جشنواره علمی - پژوهشی متناسب با موضوع مقاله در بخش دومین همایش ملی امامت‌پژوهی در دنیای مدرن بارگزاری کنند.

همچنین، دبیرخانه همایش برای ثبت همایش در مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) و دریافت کد لازم، اقدام کرده است و پس از نتیحه در پوستر لحاظ خواهد کرد.

نشانی دبیرخانه جشنواره امامت و مهدویت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و فناوری پردیس است و شماره ۰۲۱۷۶۲۹۴۱۸۴ و ۰۹۱۲۷۰۵۳۸۳۶ آماده پاسخ به پرسش‌های علاقه‌مندان به این رویداد است.