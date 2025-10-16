  1. استانها
صادقی: مشارکت آگاهانه مردم در انتخابات زمینه‌ساز توسعه متوازن است

زنجان- رئیس ستاد انتخابات استان زنجان گفت: مشارکت آگاهانه مردم در انتخابات می‌تواند زمینه‌ساز توسعه متوازن شهری و روستایی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی در جلسه ستاد انتخابات استان با اشاره به ضوابط قانونی برای داوطلبان در انتخابات پیش رو افزود: مطابق قانون انتخابات شوراها به‌ویژه ماده ۴۱، تمامی مقامات، مدیران و مشاغل مشمول این ماده که قصد نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند، باید حداکثر تا تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ از سمت خود استعفا دهند و استعفایشان به طور رسمی پذیرفته شده باشد؛ در غیر این صورت امکان ثبت‌نام برای آنان وجود نخواهد داشت.

وی با تأکید بر لزوم آمادگی زودهنگام داوطلبان خاطرنشان کرد: ثبت‌نام از داوطلبان شوراهای اسلامی شهرها از ۲۱ تا ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ انجام می‌شود، بنابراین افرادی که مشمول ماده ۴۱ هستند باید از هم‌اکنون نسبت به آماده‌سازی مدارک خود اقدام کنند تا در زمان ثبت‌نام با مانع قانونی مواجه نشوند.

رئیس ستاد انتخابات استان زنجان در ادامه، به تشریح بخشی از ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور پرداخت و گفت: بر اساس این ماده، مقامات عالی کشور، مدیران ملی، استانی و شهرستانی، همچنین مدیران مناطق شهرداری و دهیاران در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که حداقل سه ماه پیش از آغاز ثبت‌نام از سمت خود استعفا داده و در آن سمت شاغل نباشند.

صادقی یادآور شد: رعایت دقیق این مهلت‌ها برای حفظ سلامت انتخابات و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی الزامی است و همه دستگاه‌ها نیز موظفند همکاری لازم را برای اجرای صحیح فرآیندهای انتخاباتی داشته باشند.

