پیروزی تیم ملی گلبال ایران مقابل عربستان در آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون نابینایان و کم بینایان، تیم ملی گلبال مردان ایران در نخستین دیدار خود از رقابت‌های قهرمانی آسیا_پاسفیک ۲۰۲۵، صبح امروز (۲۴ مهر) با نتیجه‌ی ۶ بر ۴ برابر تیم عربستان سعودی به برتری رسید.



در این دیدار، نعمت سرافراز، ملی‌پوش شایسته کشورمان، با به ثمر رساندن هر ۶ گل ایران، درخششی چشمگیر داشت و ستاره میدان بود.



نمایندگان کشورمان امروز ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران دومین دیدار خود در مرحله گروهی را مقابل تیم استرالیا برگزار می‌کنند.



رقابت‌های گلبال قهرمانی آسیا پاسیفیک تا ۲۹ مهر ماه به میزبانی اسلام آباد در پاکستان برپاست.