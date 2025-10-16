پیروزی تیم ملی گلبال ایران مقابل عربستان در آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون نابینایان و کم بینایان، تیم ملی گلبال مردان ایران در نخستین دیدار خود از رقابتهای قهرمانی آسیا_پاسفیک ۲۰۲۵، صبح امروز (۲۴ مهر) با نتیجهی ۶ بر ۴ برابر تیم عربستان سعودی به برتری رسید.
در این دیدار، نعمت سرافراز، ملیپوش شایسته کشورمان، با به ثمر رساندن هر ۶ گل ایران، درخششی چشمگیر داشت و ستاره میدان بود.
نمایندگان کشورمان امروز ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران دومین دیدار خود در مرحله گروهی را مقابل تیم استرالیا برگزار میکنند.
رقابتهای گلبال قهرمانی آسیا پاسیفیک تا ۲۹ مهر ماه به میزبانی اسلام آباد در پاکستان برپاست.
در نخستین مسابقه رقابتهای قهرمانی آسیا تیم ملی گلبال ایران مقابل عربستان پیروز میدان شد.
