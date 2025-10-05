تشریح وضعیت کاروان ایران در پاراآسیایی جوانان؛ به دنبال تکرار قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان طی روزهای ۱۶ تا ۲۳ آذر به میزبانی امارات برگزار خواهد شد. کمیته ملی پارالمپیک ایران بدون نگاه کیفی و با کاروانی گسترده در این دوره بازی ها شرکت می کند.

در دوره پیشین این بازی ها که سال ۲۰۲۱ همزمان با دوره پاندمی کرونا به میزبانی بحرین برگزار شد، ایران به عنوان قهرمانی دست یافت. بنابراین تکرار این عنوان در کنار پشتوانه سازی برای حضور در ۴ رویداد پیش رو از جمله بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و بازی های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس انجلس، ۲ هدف کلی از حضور گسترده در این دوره بازی های پاراآسیایی جوانان است.

گلبال، پاراشنا، پاراوزنه برداری، پاراتیروکمان، پارادوومیدانی، پارابدمینتون، بوچیا، پاراتنیس روی میز، پاراتکواندو، مچ اندازی و بسکتبال با ویلچر سه نفره، رشته هایی هستند که ورزشکاران‌شان ترکیب کاروان اعزامی به امارات را تشکیل می دهند.

مریم کاظمی پور که به عنوان یک زن و برای نخستین بار در ادوار بازی های آسیایی، پاراآسیایی و المپیک و پارالمپیک سرپرستی کاروان اعزامی به بازی های پاراآسیایی جوانان را بر عهده گرفته است، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط این کاروان و بازی ها توضیح داد.

ترکیب ۳۰۰ نفره کاروان ایران در دبی

سرپرست کاروان ایران در بازی های پاراآسیایی جوانان در مورد ترکیب این کاروان گفت: ۲۱۰ ورزشکار در کاروان داریم که در کنار اعضای کادر فنی رشته ها و تیم های مختلف، ترکیب ۳۰۰ نفره را تشکیل می دهند. البته این رقم با توجه به اعلام ظرفیت نهایی از سوی میزبان، دستخوش تغییراتی می شود.

حضور همزمان پسران و دختران در تمام رشته ها به جز پاراشنا

وی ادامه داد: ورزشکاران ایران در ۱۱ رشته و در قالب ۲۱ تیم در بازی های پاراآسیایی جوانان شرکت می کنند. به جز پاراشنا که به دلیل معذوریت های فرهنگی نماینده ای در بخش دختران آن نداریم، در سایر رشته ها، کاروان ایران در هر دو بخش پسران و دختران نماینده دارد و این، دلیلی بر درک ظرفیت های ورزش توان یابان زنان و قابلیت حضورشان در میادین بین المللی است و اینکه کمیته ملی پارالمپیک به دنبال عدالت و برابری جنسیتی است.

اعزام ورزشکارانی از ۱۲ تا ۲۴ سال

کاظمی پور در مورد رده سنی ورزشکاران شرکت کننده در بازی های پاراآسیایی جوانان گفت: بر اساس دستور العمل فنی، گروه های سنی هر رشته در این دوره بازی ها مشخص شده اند. با در نظر گرفتن این دستور العمل، کاروان ایران متشکل از نوجوانان و جوانانی است که از ۱۲ تا ۲۴ سال سن دارند. جانبازان و توان یابان (۸ رشته)، نابینایان و کم بینایان (۳ رشته)، تکواندو و بدمینتون، فدراسیون هایی هستند که در ترکیب کاروان ایران نماینده دارند.

تعداد دختران در برخی رشته ها بیشتر از پسران است

سرپرست کاروان ایران در بازی های پاراآسیایی جوانان در مورد میزان ورزشکاران دختر در ترکیب این کاروان تصریح کرد: هنوز فهرست ورزشکاران نهایی نشده اما آنچه مسلم است تلاش این است از حداکثر ظرفیت در بخش دختران استفاده کنیم و شرایط اعزام‌شان را فراهم کنیم. با توجه به نگاه تحولی جدید در کمیته ملی المپیک مبنی بر حضور قدرتمند دختران و زنان در رویدادهای ورزشی به عنوان سفیران فرهنگی، نگاه ویژه به این بخش داریم. در برخی رشته ها با عدد بیشتر و در برخی رشته ها به میزان مساوی، در بخش دختران نماینده خواهیم داشت.

زمان نهایی شدن ترکیب کاروان ایران

وی با بیان اینکه ۱۵ مهر آخرین زمان برای اعلام فهرست بلند ورزشکاران ایران است، افزود: بعد از آن بر اساس رکوردهای ورزشکاران در مسابقات و اردوهای اخیر و همچنین شرایط کلی آنها بر اساس نتیجه سنجش های آمادگی، ترکیب را نهایی می کنیم.

در مراسم افتتاحیه نه رژه داریم و نه پرچمدار

وی با تاکید بر اینکه بازی های پاراآسیایی جوانان از اولین دوره تا به امروز بدون وقفه برگزار شده است، در مورد مراسم افتتاحیه این بازی ها خاطرنشان کرد: مراسم افتتاحیه به صورت متمرکز در ورزشگاه دبی برگزار می شود اما بدون رژه ورزشکاران؛ در هیچ یک از ادوار گذشته بازی های پاراآسیایی جوانان مراسم رژه برگزار نشده است و در این دوره هم این مراسم را نخواهیم داشت بنابراین پرچمداری برای مراسم افتتاحیه معرفی نمی شود.

برگزاری بازی ها خارج از دهکده

کاظمی پور همچنین تصریح کرد: برای بازی های پاراآسیایی جوانان همچون همیشه دهکده در نظر گرفته نشده است. ورزشکاران در ۵ هتل در دبی مستقر می شوند. تمام رایزنی ها به این سمت پیش می رودکه بهترین شرایط را برای اعضای کاروان مهیا کنیم به ویژه اینکه ترکیب گسترده ای از ورزشکاران و مربیان را در کاروان داریم و باید هماهنگی میان آنها به بهترین شکل ایجاد شود.

به دنبال ایجاد سالم ترین و امن ترین شرایط هستیم

نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک همچنین گفت: در ترکیب کاروان ایران معدود ورزشکاری داریم که مانند زهرا رحیمی تجربه برون مرزی داشته باشد. اکثر ورزشکاران اعزامی تجربه میدانی و بین المللی ندارند و این موضوع با توجه به رده سنی آنها، کار را با حساسیت بیشتری مواجه خواهد کرد. تلاش این است با هماهنگی کادر اجرایی و عوامل فنی کار را به سمتی هدایت کنیم که کمترین چالش را داشته باشیم و سالم ترین و امن ترین شرایط را ایجاد کنیم. سرپرستان تیم ها را مشخص کرده ایم و این هفته هم ستاد بازی ها را تشکیل می دهیم و طی آن شرح وظایف و مسئولیت های‌شان را مشخص می کنیم.

اراده بر تکرار قهرمانی است

سرپرست کاروان ایران در بازی های پاراآسیایی جوانان در پاسخ به این پرسش که «ایران در دوره پیشین این بازی ها به عنوان قهرمانی دست یافت. چقدر کاروان اعزامی به امارات به کسب دوباره این عنوان نزدیک است؟»، گفت: اراده بر تکرار قهرمانی است و یکی از اهداف مهم که در بخش تدارکات تشکیل این کاروان نوشته شد این بود که قهرمانی تکرار شود. البته همه شرایط می تواند در عملکرد کلی کاروان تاثیر گذار باشد اما اراده آهنین ورزشکاران و عزم جدی و اعتقاد همه مسئولان از مقام عالی وزارت ورزش گرفته تا سایر مدیران، بر این است که قهرمانی تکرار شود. سال گذشته در همین ایام با برگزاری جشنواره استعدادیابی، مسیر دست یابی به این عنوان را آغاز کردیم. ثمره آن همین کاروانی است که بعضی از اعضای آن در مراحل اولیه با آموزش مقدماتی تکنیک و تاکتیک رقابتی وارد ترکیب شد.

ورزشکارانی داریم که تجربه برون مرزی ندارند

وی با تاکید بر اینکه کاروان اعزامی به بازی های پاراآسیایی بدون نگاه کیفی و با محوریت توسعه کمی تشکیل شده است، تصریح کرد: خیلی از ورزشکاران این کاروان تجربه ای از اعزام برون مرزی ندارند و اولین بار است که می خواهند در یک رویداد برون مرزی شرکت داشته باشند.

باید روی استعدادهای امارات تمرکز کنیم

نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک در این رابطه ادامه داد: نگاهداشت استعدادهای شناسایی شده در امارات کار مهمی است که باید بعد از اتمام بازی های پاراآسیایی جوانان روی آن تمرکز داشته باشیم تا تضمینی برای موفقیت کاروان های ایران در ناگویا و لس انجلس باشد.

پیش بینی از مدال آوری جوانان

کاظمی پور در مورد پیش بینی صورت گرفته از مدال آوری جوانان ورزش های توان یاب ایران در امارات نیز گفت: فعلا نمی توانیم عدد دقیقی از پیش بینی ها داشته باشیم اما با توجه به حضور همه جانبه در تمام رشته ها، امیدواریم سهم بزرگی درامیدآفرینی داشته باشیم و جریان ساز شور و شوق اجتماعی شویم.

۲۵ درصد ترکیب امارات به ناگویا اعزام می شوند

سرپرست کاروان اعزامی به بازی های پاراآسیایی جوانان با تاکید بر اینکه میانگین سنی کاروان های ایران در رویدادهای اخیر یک میانگین سنی بالاتر از حد متوسط بود، خاطرنشان کرد: البته در پاریس و در بخش زنان، جوانگرایی را عملیاتی کردیم اما نیاز است به سمتی برویم که پشتوانه ساز برای تیم های ملی بزرگسالان ایجاد کنیم. با توجه به رکوردها و اراده جوانانی که در ترکیب اعزامی به امارات می بینیم، پیش بینی می کنیم که ۲۰ تا ۲۵ درصد بهترین های این کاروان شانس حضور در ناگویا را داشته باشند.

مهندسی برخی رشته های جدید

وی به یک موضوع اشاره داشت و با یادآوری اینکه مدال پرستو حبیبی در پارالمپیک پاریس برای نخستین بار در آن ماده و کلاس به دست آمد، گفت: سعی کردیم در دبی هم به این موضوع توجه کنیم و به نوعی مهندسی رشته های جدید و استعدادیابی ورزشکاران در آن رشته را دنبال کنیم.

مدال آوران امارات پاداش می گیرند

سرپرست کاروان اعزامی به بازی های پاراآسیایی جوانان همچنین در مورد پرداخت پاداش به مدال آوران این بازی ها که به نظر می رسد جمعیت زیادی را تشکیل دهند، گفت: مدال آوران ما توسط وزارت ورزش و بر اساس دستورالعمل تجلیل از مدال آوران تجلیل می شوند ضمن اینکه طبق مصوبه هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک هم برای آنها کف و سقف پاداش پای سکو تعیین خواهیم کرد.

مردم دعای خیرشان را بدرقه کاروان ایران کنند

مریم کاظمی پور در پایان گفت: از همه می خواهم در حمایت از کاروان اعزامی به بازی های پاراآسیایی جوانان، دعای خیرشان را بدرقه این کاروان کنند. امیدواریم در درجه اول ورزشکاران جوان مان این سفر را به سلامت به پایان برسانند و در درجه دوم هم بتوانند با تمرکز با عملکردشان دل مردم را شاد کنند.