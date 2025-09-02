به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، نشست هماهنگی بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دوبی، امروز صبح (سه شنبه ۱۱ شهریور ماه) در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی در ادامه نشست‌های کارشناسی خود، شرایط تیم‌های ملی معلولین و توانیابان ایران را برای شرکت در پنجمین دوره بازی

های پاراآسیایی جوانان را بررسی کرد.

در این جلسه که به ریاست دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و با حضور روسای کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون ورزش‌های توانیابان و معلولین، تکواندو، ورزش‌های نابینایان و انجمن‌های مربوطه برگزار شد، به تفکیک شرایط آمادگی و پیش بینی مدال آوری تیم‌های ملی اعزامی به این رقابت‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان از ۱۶ تا ۲۳ آذر ماه سال جاری با میزبانی امارات متحده عربی در شهر دوبی برگزار خواهد شد. تا کنون حضور ۴۰ کشور در این دوره از مسابقات قطعی شده است. بر اساس آخرین اعلام کمیته برگزاری بازی‌ها، رقابت‌ها قرار است در یازده رشته پارا دوومیدانی، پارا شنا، پارا وزنه برداری، پارا تیراندازی با کمان، پارا تنیس روی میز، پارا تکواندو، پارا بدمینتون، پارا مچ اندازی، بسکتبال با ویلچر، گلبال و بوچیا برگزار شود.

کاروان ورزش ایران که عنوان مدافع قهرمانی این آوردگاه معتبر را دارد، در صدد است برای تثبیت جایگاه اولی خود در بازی‌های پاراآسیایی جوانان، با ترکیبی کامل و پرتعداد در همه رشته‌ها به میدان برود.

نخستین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان سال ۲۰۰۹ برگزار شد و این بازی‌ها از آن زمان تا کنون به طور منظم، هر چهار سال یک بار انجام شده است.

ورزش جانبازان و توان یابان کشورمان که در تمامی ادوار این مسابقات حاضر بوده است، در سال‌های ۲۰۰۹ توکیو، ۲۰۱۳ کوالالامپور و ۲۰۱۷ دوبی به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. چهارمین دوره سال ۲۰۲۱ در منامه برگزار شد که کاروان ایران توانست در عملکردی تحسین برانگیز با کسب ۴۴ مدال طلا، ۵۳ نقره و ۲۵ برنز بر سکوی قهرمانی قرار بگیرد.

برترین کشور آسیایی در جدول مدالی این بازی‌ها ژاپن است و بعد از آن ایران با مجموع ۳۶۷ مدال رتبه دوم را در اختیار دارد. مسئولان کمیته ملی پارالمپیک با نگاه راهبردی به بازی‌های پاراآسیایی جوانان و دفاع از عنوان قهرمانی خود در دوبی ۲۰۲۵، تمهیدات لازم را برای حفظ این جایگاه ارزشمند از سال گذشته آغاز کرده اند.

طوری که از شهریور سال ۱۴۰۳ تمرینات تیم‌های ملی اعزامی به این بازی‌ها آغاز و تاکنون ۹۴ مرحله اردو برگزار شده است.

رویکرد جدی کمیته ملی پارالمپیک به بازی‌های پاراآسیایی جوانان با هدف پشتوانه سازی برای بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس و بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا صورت گرفته است.

با تصمیم کمیته ملی پارالمپیک، دکتر مریم کاظمی پور، نایب رئیس این کمیته به عنوان سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازی‌های ۲۰۲۵ دوبی انتخاب شده است.

این در حالی است که «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» به عنوان نام کاروان و «ایمان، ایستادگی، اقتدار» هم به شعار این کاروان در نظر گرفته شده است.

گفتنی است سید محمد شروین اسبقیان، معاون حرفه‌ای و قهرمانی، فریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان، علی رغبتی مشاور وزیر، محمدرضا عابدی محزون، مدیر کل دفتر نظارت و برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان، اصغر رحیمی، سرپرست کاروان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، مریم کاظمی پور، سرپرست کاوران بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دوبی نیز در این نشست تخصصی حضور داشتند. تعداد جلسات کارشناسی کمیسیون نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی با احتساب این جلسه به عدد ۸۸ رسید.