کاظمی: کمبود معلم چالش اصلی پروژه مهر است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح پنجشنبه در نشست مشترک مدیران کل آموزش و پرورش کشور در اصفهان در حاشیه بیست و هفتمین جشنواره خیران مدرسه ساز استان اصفهان با حضور رئیس جمهور اظهار کرد: ما و مردم ارزش واقعی رئیس جمهور را می‌دانند و بخش زیادی از آرامش کنونی در جامعه مدیون تلاش‌های صادقانه، خالصانه و مردم دارانه پزشکیان است که جای قدردانی دارد و بابت این نعمتی که در این برهه حساس خدا به داده قدردانی می‌کنم.

وی ادامه داد: پروژه مهر و آغاز سال تحصیلی بزرگترین رویداد، رخداد و کار آموزش و پرورش است که با چالش‌های بزرگی مواجه است به ویژه در استان اصفهان که با بحران کمبود نیرو رو به رو است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴ از ۱۵ مهر رقم خورد و برای مدیریت دقیق آغاز سال تحصیلی، اتاق وضعیت با ۲۱ محور و ۸۱ برنامه تدوین شد تا فرایند بازگشایی مدارس بی‌دغدغه و آرام انجام گیرد.

کاظمی با اشاره به طراحی نقشه راهی جدید بر اساس سیاست‌های رئیس‌جمهور، افزود: این نقشه راه مهارت‌محور در قالب برنامه‌ای گسترده ذیل توسعه عدالت و کیفیت آموزش شکل گرفته و در شش محور پایه‌گذاری شده است.

ساخت فضا و نظام پایش آموزشی

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: تصور رایج این است که فعالیت آموزش و پرورش صرفاً در ساخت فضاهای آموزشی خلاصه می‌شود، در حالی که این تنها یکی از شش حوزه عدالت است. برای حل مسئله فضا، نقشه راه تخصصی و سامانه رصد و پایش طراحی شده است.

به گفته وی، دستاورد این رویکرد در هفته گذشته آشکار شد؛ از میان ۷ هزار و ۷۳۰ پروژه آموزشی، ۲۴۷ پروژه افتتاح شد که در تاریخ آموزش و پرورش بی‌سابقه است.

کاظمی با تقدیر از خیران مدرسه‌ساز افزود: طی یک سال گذشته خیرین با مشارکتی کم‌نظیر، ۱۸۶ همت سرمایه به آموزش کشور تزریق کرده‌اند و روحیه و نگرش امیدبخش تازه‌ای را در جامعه آموزشی پدید آورده‌اند.

وزیر آموزش و پرورش ضلع دوم طرح را استانداردسازی تجهیزات مدارس اعلام کرد و گفت: در این زمینه دو مدرسه با دستور مستقیم رئیس‌جمهور تجهیز و آماده بهره‌برداری شده است و در صورت تأیید نهایی، این الگو به مدارس سراسر کشور تعمیم داده خواهد شد.

وی ادامه داد: ضلع سوم طرح، توانمندسازی معلمان است که نقشه راه آن تدوین شده و بخش مهمی از برنامه در نیمه نخست سال‌جاری اجرا شده است. توانمندسازی مدیران مدارس نیز ذیل الگوی مدرسه تراز دنبال می‌شود و تاکنون بیش از ۳۶۰ هزار معلم ابتدایی در قالب اجتماعات یادگیری در هزاران گروه سازمان‌دهی شده‌اند تا روش‌های هم‌آموزی و باهم‌آموزی را تجربه کنند.

کاظمی افزود: در بخش ورزشی، استانداردسازی زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مدارس در دستور کار است و از هفته آینده المپیادهای درون‌مدرسه‌ای در سراسر کشور آغاز می‌شود. ضلع ششم این طرح نیز تقویت هویت ملی و دینی و گسترش فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی است که با آغاز پویش ایران سرافراز در سال تحصیلی جدید عملیاتی شده است.

آموزش و پرورش در صدر مسائل کشور

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: کشور در مسیر تحولی بزرگ قرار گرفته و باید صبر و همدلی داشت تا آثار فرهنگی و علمی این رویکرد در آینده نمایان شود. او گفت بسیاری از گره‌های اقتصادی و اجتماعی، ریشه در غفلت چند دهه‌ای از نظام تعلیم و تربیت دارد و امروز خوشحالیم که آموزش و پرورش در صدر مسائل ملی قرار گرفته است.

کاظمی یادآور شد: نخستین جلسه رئیس‌جمهور پس از پایان تجاوز رژیم صهیونیستی با محوریت آموزش برگزار شد که نشانه‌ای از ایمان دولت به تحول از نقطه انسان‌سازی است. وی افزود اگر صبر و همکاری داشته باشیم، مشکلات معلمان و دانشگاه فرهنگیان حل خواهد شد و مسیر ارتقای کیفیت آموزش و تربیت در کشور تثبیت می‌شود.