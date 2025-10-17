به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند ثبت نام و نام نویسی از دانش آموزان متقاضی سفر حج عمره دانش آموزی از هفته آینده به تدریج در مدارس سراسر کشور آغاز میشود. عمره دانش آموزان پس از یازده سال توقف، سال گذشته با اعزام حدود ۸۰۰ دانش آموز از سر گرفته شده بود.
اما امسال قرار است حدود ۳۰۰۰ نفر در عمره دانشآموزی شرکت کنند که تعداد شرکتکنندگان نسبت به دوره سال گذشته، ۴ برابر شده است. اعزام دانش آموزان از اواخر آبان تا اواخر آذر خواهد بود و ایستگاههای پروازی هم بیشتر شده است. در حالی که سال گذشته تنها از چهار شهر کشور به سوی سرزمین وحی پرواز صورت گرفت امسال ۷ شهر مبدا پرواز حج جمله دانش آموزی خواهند بود.
۳۰ کاروان دانشآموزی به سرزمین وحی سفر خواهند کرد. بر این اساس دو کاروان از دانش آموزان عضو اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان، ۲ کاروان از دانش آموزان عضو بسیج دانش آموزی، یک کاروان از دانش آموزان عضو هلال احمر و ۲۵ کاروان هم توسط سازمان دانش آموزی تشکیل خواهد شد.
عضویت در تشکلهای دانشآموزی یا عضویت در تیمهای المپیادی علمی و فرهنگی امتیاز ویژهای دارد همچنین نخبگان قرآنی، علمی ورزشی فرهنگی و هنری هم امتیازات جداگانهای دارند که این امتیازات برای انتخاب شدن و حضور در کاروان عمره دانش آموزی مؤثر خواهد بود.
بر اساس اظهارات مسئولان سازمان دانش آموزی، انتخاب دانش آموز برای حضور در کاروانهای عمره دانشآموزی نه بر اساس شانس و قرعه کشی که بر اساس امتیاز بندیهای تعیین شده صورت خواهد گرفت.
دانش آموزان در مدارس خود ثبت نام میکنند و در مناطق، نواحی و ادارات کل آموزش و پرورش شهر و شهرستان امتیازبندی خواهند شد.
این طرح از عمره دانش آموزی ویژه دانش آموزان دوره متوسطه دوم است. دختران دانش آموز پایه یازدهم و دوازدهم و پسران دانش آموز پایههای دهم و یازدهم متوسطه (به علت احتمال مشمول خدمت، دانش آموزان پسر پایه دوازدهم قادر به ثبتنام در عمره دانش آموزی نیستند) میتوانند برای حضور در کاروانهای عمره دانشآموزی اقدام کنند.
سازمان دانش آموزی با کمک معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و سازمان حج و زیارت توانست پس از ۱۱ سال توقف عمرههای دانشآموزی از سال گذشته اعزام دانشآموزان به عمره مفرده را از سر بگیرد.
