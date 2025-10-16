  1. استانها
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۸:۲۱

کاظمی: مدرسه باید کانون تربیت و نماد ایمان و وطن‌دوستی باشد

اصفهان- وزیر آموزش و پرورش بر بازگشت هویت دینی و انقلابی به مدارس و نقش‌آفرینی آموزش و پرورش در شکل‌دهی تمدن نوین اسلامی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش شامگاه چهارشنبه در گردهمایی مشترک مدیران آموزش و پرورش و خیرین مدرسه‌ساز کشور که در تالار شهروند اصفهان برگزار شد، با اشاره به جایگاه انفاق به عنوان مصداق برتر عمل صالح گفت: وجود خیرین، نعمتی الهی برای جامعه است و باید آنان را به دلیل ساختن فرهنگ و ایمان جامعه، بزرگ بشماریم.

۲۴۰۰ مدرسه در سال گذشته بهره برداری شد

وی با بیان اینکه پارسال بیش از دو هزار و چهارصد پروژه آموزشی جدید در قالب طرح‌های مدرسه‌سازی به بهره‌برداری رسید، اظهار کرد: این میزان توسعه فضاهای آموزشی نشان‌دهنده نقش تعیین‌کننده مشارکت مردم و خیران در تکمیل زیرساخت‌های آموزشی کشور است.

وزیر آموزش و پرورش این دستاورد را نتیجه همت والای خیران، همراهی مدیران مدارس و رویکرد عدالت‌محور دولت در حوزه آموزش دانست.

وی افزود: خیرین مدرسه‌ساز معلمان واقعی فرهنگ نیکوکاری در جامعه هستند و وظیفه ماست که آنان را به عنوان الگوهای ماندگار معرفی کنیم، زیرا هر بنای آموزشی که به همت آنان شکل می‌گیرد، سنگ بنای رشد فرهنگی و ایمانی نسل آینده است.

آموزش و پرورش باید در صدر اولویت‌های ملی قرار گیرد

کاظمی تأکید کرد: آموزش و پرورش باید در صدر اولویت‌های ملی قرار گیرد و تبدیل این نهاد به مسأله اصلی کشور بدون حمایت خیرین مدرسه‌ساز ممکن نیست.

وی توجه ویژه رئیس جمهور به آموزش و پرورش را نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی دانست و گفت: نگاه تحولی دولت به عدالت آموزشی، آغاز یک جریان تمدنی در کشور محسوب می‌شود و با استمرار این رویکرد، آموزش به محور توسعه پایدار و عدالت اجتماعی بدل خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به دو رویکرد اصلی وزارتخانه برای تحول، توضیح داد: تغییر نگرش عمومی جامعه نسبت به جایگاه آموزش و پرورش و حرکت به سوی آینده‌ای مبتنی بر فناوری و استانداردهای روز دنیا اهداف اصلی ما هستند؛ زیرا آینده کشور از مسیر مدارس می‌گذرد.

وی توسعه فضاهای آموزشی استاندارد، ارتقای تجهیزات و فناوری مدارس، بهبود کیفیت عملکرد معلمان، گسترش فضاهای ورزشی و فرهنگی و توانمندسازی مدیران مدارس را از محورهای کلیدی برنامه‌های تحولی اعلام کرد و افزود: این برنامه‌ها تنها زمانی به نتیجه می‌رسند که مدارس به کانون‌های تربیتی زنده و متکی بر ایمان، فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی تبدیل شوند.

کاظمی بر ضرورت بازگشت هویت دینی و انقلابی به مدارس تأکید کرد و گفت: مدرسه باید کانون اصلی تربیت و نماد جمهوری اسلامی ایران باشد؛ جایی که ایمان به خدا، عشق به وطن و پایبندی به ارزش‌ها در جان دانش‌آموزان زنده شود.

وی هشدار داد که نباید ناهنجاری‌های فضای مجازی بر محیط‌های آموزشی سایه بیفکند و باید با تقویت جایگاه معلمان و هم‌افزایی خانواده‌ها، مدارس را از تهدیدهای فرهنگی مصون نگه داشت.

وزیر آموزش و پرورش سخنانش از خیرین و مدیران خواست با استمرار همکاری و همدلی، نهضت مدرسه‌سازی را به نماد مشارکت ملی در ساخت آینده ایران تبدیل کنند؛ آینده‌ای که از کلاس درس امروز آغاز می‌شود.

