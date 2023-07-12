به گزارش خبرگزاری مهر، رضامراد صحرایی در بیست و پنجمین همایش ملی تکریم خیرین مدرسه ساز کشور گفت: عهد کردیم همواره این نکته را متذکر شده و از یاد نبریم که هر اتفاق خوب در کشور از مسیر آموزش و پرورش میگذرد. کشور قدرتمند، اقتصاد خوب، ارتقای سطح زندگی فردی و اجتماعی همه و همه به موفقیت نظام تعلیم و تربیت بستگی دارد.
وی با تقدیر از مشارکت ارزنده خیرین در مدرسه سازی گفت: نقش آفرینی خیرین در مهمترین عرصه کاری کشور، نشانه درک آنان از اهمیت مسأله آموزش و پرورش است.
صحرایی به سه ضلع در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان اشاره کرد و افزود: اولیای کودک، معلم و فضای آموزشی این سه ضلع هستند و به ما میگویند که فضای آموزشی چقدر در یادگیری دانش آموزان مهم است.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در مدارس و فضاهای آموزشی خیرساز به واسطه نقش خیرین، هویت ملی و مذهبی در ذهن بچهها بهتر شکل گرفته و تأثیر بیشتری خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: خیران مدرسه ساز عاشقانه به این کار میپردازند و غیر ممکنها را ممکن کردهاند، به طوری که امروز نیمی از مدارس با مشارکت چشمگیر خیرین ساخته میشود و در مجموع یک سوم مدارس کشور با کمک خیران احداث شده است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تعلیم و تربیت دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری دارد، گفت: خیرین مدرسه ساز که بستر و سخت افزار را فراهم میکنند در بعد دیگر نیز میتوانند نقش مؤثری داشته باشند که مهمترین آن تأمین تجهیزات و کمک به جریان آموزش در اداره مدارس است.
وی با اعلام اینکه آئیننامه اداره مدارس هیأت امنایی با مشارکت خیران در مدیریت این مدارس در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شده است، افزود: این مصوبه پس از تأیید رئیس جمهور ابلاغ میشود تا از ظرفیت خیرین در اداره مدرسه استفاده کنیم.
صحرایی با تاکید بر اینکه تغییر نام مدارس خیرساز به هر عنوان ممنوع است، گفت: مدارس خیرساز خانه خیرین است و آنها در اداره این مدارس و بحث مدرسه داری و مدرسه یاری که سعی در توسعه آن داریم، دلسوزترند.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: اولویت نخست ما تکمیل پروژههای نیمه تمام است دولت پرکار و مردمی سیزدهم حتماً با جدیت این موضوع را به نتیجه میرساند.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزشوپرورش، وی با بیان اینکه دولت در ابتدای کار با مشکلات و تنگناهای عدیده اقتصادی روبه رو بود ادامه داد: رشد و شکوفایی کشور آغاز شده است و ردیف اعتباری خیرین در بودجه امسال ۴۳ درصد رشد کرده است.
صحرایی مولدسازی را از برنامههای دولت در حل مشکل طرحهای نیمه تمام نام برد و اظهار کرد: آموزش و پرورش در اجرای این طرح پیشرو بود و ۵۲۰ ملک معرفی شد که قرار است عوائد حاصل، خرج مدرسه سازی و تکمیل طرحهای نیمه تمام در همان مناطق شود.
وزیر آموزش و پرورش در پایان ابراز امیدواری کرد: با شروع سال تحصیلی در پیش رو ۲۰۰۰ پروژه با استعداد ۱۰ هزار کلاس درس آماده بهره برداری شود.
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