اتابک:فلزات رنگی به دلیل حجم بالای اکتشافات موردتوجه بیشتری خواهند بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد اتابک شامگاه چهارشنبه در جمع اعضای انجمن فولاد آذربایجان شرقی با بیان اینکه این استان از صنعتی ترین استان‌های کشور بوده این مزیت را دارد که بخش خصوصی آن با اکثریت قاطع در شکل گیری صنایع اتاق نقش داشته است، افزود: فولاد صنعت مادری است که تولید در کشور به آن وابسته است و یکی از شاخص‌های کشور پیشرفت به شمار می‌رود.

وی گفت: اگر تولید فولاد در کشور عادی باشد یعنی شاخص پیشرفت کشور خوب جلو می‌رود و اگر هم مشکل پیدا کند، شاخص پیشرفت نیز با مشکل روبرو می‌شود.

اتابک افزود: موقعی درصد ثابتی برای فولاد داشتیم و به نسبت درصد شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شد؛ بعداً نسبت‌ها عوض و تعرفه‌ها هم اضافه شد که نتیجه آن ایجاد مشکل برای فولادی‌ها بود.

وی به فولادی‌ها توصیه کرد که در تالار دوم به تناسب شروع کنند و به یکباره اقدام به صادرات از طریق این تالار نکنند، چون مشکل بورس کالا تکرار می‌شود.

وی گفت: مطلب دیگر در مورد فولاد، انرژی است؛ یکشنبه دکتر پزشکیان نخستین جلسه تنظیم انرژی برای فصل سرما را برگزار کرد، ۲ ماه است که در انرژی مشکلی نداریم و شرایط تأمین آن برای صنعت بهتر شده است.

وی در مورد واردات اظهار کرد: امکان جلوگیری از واردات ۸۷ درصدی کالاها از کشورهای اوراسیا را طبق معاهده نداریم؛ درخواست بخش خصوصی از دولت این بود که معاهده‌های بین دولت‌ها و بین اتحادیه‌ها را منعقد کنید که دولت چهاردهم آن را انجام داده و به نتیجه رسانده است.

وی گفت: ۷۰۰ کالا از طرف ایران با تعرفه صفر قابلیت جابجایی با اوراسیا را دارد که فولاد جزو آنهاست و اگر تخلف کنیم از اتحادیه اخراج می‌شویم.

وی ادامه داد: سیاست ما در صمت توجه بیشتر به فلزات رنگی است چون حجم اکتشافات بالاست، شرکت شمال غرب را با محوریت آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان و زنجان تشکیل دادیم و این شرکت برای این است که مس و طلا به عنوان آورده دولت وسط می‌آید و شرکت به عنوان سهامی عام شروع به کار می‌کند که به زودی در بورس هم اعلام می‌شود.

اتابک در مورد واردات برنج و قیمت این کالا، گفت: وزارت صنعت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ندارد چون مشکل ساز است اما برای واردات برنج می‌شود راهکارهایی داد.

وزیر صمت در مورد حمل و نقل افزود: میزان کشنده هایی که در این دولت وارد کشور شده، قابل مقایسه با دوره‌های قبل نیست؛ حتی کشنده‌های که ثبت سفارش نشده بودند از دولت ۲ بار اجازه گرفتم تا وارد شوند و علاوه بر ۱۵ هزار کشنده ای که تکلیف بود، مجوز واردات ۲ تا چهار هزار دستگاه را گرفتیم.

وی گفت: حمل و نقل موقعی قیمت منطقی پیدا می‌کند که کشنده و امکانات باشد و دست واسطه‌ها هم حذف شود.