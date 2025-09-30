سرمست: تصویب احداث نیروگاه ۵۰ مگاواتی مجتمع فولاد میانه

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز سه شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از واحدهای تولیدی استان اظهار کرد: در راستای سیاست‌های کلان استان، مساعدت‌های لازم در زمینه حقوق کارگران و همچنین تأمین منافع کارفرمایان و واحدهای تولیدی انجام خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه تکمیل زنجیره تولید فولاد در میانه در اولویت قرار دارد، افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف به پشتیبانی حداکثری از این روند هستند و در کنار آن باید برنامه‌های ویژه‌ای برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی واحدها در شرایط تحریمی ارائه شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه سهم واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی در اقتصاد استان چشمگیر است و این موضوع مزیت مهمی برای آذربایجان شرقی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: در جلسات ستاد تسهیل، مشکلات واحدهای تولیدی به صورت میدانی بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیمات عملیاتی اتخاذ می‌شود.

سرمست در ادامه به موضوع انرژی اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط اقلیمی سرد استان، در فصول زمستان نیازمند تدابیر ویژه برای مدیریت مصرف گاز و برق هستیم و به همین منظور کمیته مدیریت مصرف انرژی در معاونت عمرانی استانداری به طور مرتب تشکیل می‌شود.

وی افزود: در دیدار با مدیرعامل شرکت ملی گاز، تسریع در اجرای پروژه‌های خطوط انتقال گاز مورد تأکید قرار گرفت چرا که استان به دلیل قرار گرفتن در انتهای خطوط انتقال، با افت فشار و قطعی گاز در زمستان‌ها روبه‌رو می‌شود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین به رفع ناترازی برق اشاره کرد و گفت: احداث نیروگاه‌های خورشیدی، بازتوانی نیروگاه حرارتی تبریز و تکمیل سیکل دوم نیروگاه ترکیبی این شهر در دستور کار قرار گرفته است. به عنوان نمونه، مجتمع فولاد میانه درخواست احداث نیروگاه خورشیدی ۵۰ مگاواتی را ارائه کرده که در جلسه امروز مورد تصویب قرار گرفت.

سرمست در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین ارز واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: اخیراً با دعوتی که از رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها برای حضور در استان انجام شد، تسهیلات ارزی به میزان ۲۴۹ میلیون دلار برای واحدهای تولیدی استان مورد موافقت قرار گرفت که روند تخصیص آن به واحدهای متقاضی در حال پیگیری است.

سرمست با تأکید بر اینکه اقتصاد استان متکی بر واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی است، تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریم‌ها و تهدیدهای احتمالی ناشی از اسنپ‌بک، تدابیر ویژه‌ای برای افزایش تاب‌آوری واحدهای اقتصادی ضروری است و در همین راستا هم دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان و هم اتاق بازرگانی و واحدهای تولیدی موظف شده‌اند برنامه عملیاتی مشخصی برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی ارائه دهند تا در سطح استانی پیگیری شود.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان گفت: با همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها و مشارکت فعال بخش خصوصی، مشکلات واحدهای تولیدی استان در حوزه انرژی، ارز و تولید به شکل عملیاتی و میدانی حل و فصل خواهد شد.

در سه شنبه های اقتصادی امروز، از دو واحد تولیدی بازدید و پرونده ۱۰ واحد دیگر مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم در حوزه بانکی، مالیات، محیط زیست، انرژی در راستای رفع موانع تولید اتخاذ شد.