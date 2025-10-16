به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد اتابک روز پنجشنبه در دیدار حجت الاسلام احمد مطهری اصل نماینده ولی‌فقیه در استان آذربایجان شرقی با برشمردن بنیان‌های توسعه استان در بخش صنعتی گفت: سهم استان از ارزش افزوده صنعت قابل‌قبول است و با فعال شدن فراوری در حوزه معدن، گام بزرگی در توسعه و ایجاد ثروت در استان برداشته می‌شود.

وی همجواری استان با کشورهای اوراسیا را فرصت مناسبی برای گسترش تجارت در استان و کشور خواند و افزود: دولت چهاردهم در انعقاد معاهدات بین‌المللی به ویژه عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بستر توسعه تجاری و تبادلات کالایی تجار ایرانی را فراهم ساخته است.

اتابک یادآور شد: با حضور ایران به عنوان عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بیش از ۸۷ درصد کالاها با تعرفه صفر مبادله می‌شود و تولیدکنندگان می‌توانند در بازار رقابتی مشارکت داشته باشند.

وزیر صمت با اشاره به ناترازی انرژی و تبعات ناشی از آن بر تولید و تجارت اظهار کرد: ناترازی اثرات زیان‌باری بر صنایع داشته و دولت با ارائه بسته‌های حمایتی و تسهیلات به دنبال کاستن از موانع بود و امید است با افزایش تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر و تدابیر دولت در ذخیره سوخت شرایط به حالت عادی بازگردد.