۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۳

اتابک: سهم آذربایجان شرقی از ارزش افزوده صنعت قابل‌قبول است

اتابک: سهم آذربایجان شرقی از ارزش افزوده صنعت قابل‌قبول است

تبریز- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سهم استان از ارزش افزوده صنعت قابل‌قبول است و با فعال شدن فراوری در حوزه معدن، گام بزرگی در توسعه و ایجاد ثروت در استان برداشته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد اتابک روز پنجشنبه در دیدار حجت الاسلام احمد مطهری اصل نماینده ولی‌فقیه در استان آذربایجان شرقی با برشمردن بنیان‌های توسعه استان در بخش صنعتی گفت: سهم استان از ارزش افزوده صنعت قابل‌قبول است و با فعال شدن فراوری در حوزه معدن، گام بزرگی در توسعه و ایجاد ثروت در استان برداشته می‌شود.

وی همجواری استان با کشورهای اوراسیا را فرصت مناسبی برای گسترش تجارت در استان و کشور خواند و افزود: دولت چهاردهم در انعقاد معاهدات بین‌المللی به ویژه عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بستر توسعه تجاری و تبادلات کالایی تجار ایرانی را فراهم ساخته است.

اتابک یادآور شد: با حضور ایران به عنوان عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بیش از ۸۷ درصد کالاها با تعرفه صفر مبادله می‌شود و تولیدکنندگان می‌توانند در بازار رقابتی مشارکت داشته باشند.

وزیر صمت با اشاره به ناترازی انرژی و تبعات ناشی از آن بر تولید و تجارت اظهار کرد: ناترازی اثرات زیان‌باری بر صنایع داشته و دولت با ارائه بسته‌های حمایتی و تسهیلات به دنبال کاستن از موانع بود و امید است با افزایش تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر و تدابیر دولت در ذخیره سوخت شرایط به حالت عادی بازگردد.

