به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ملااحمدی صبح پنجشنبه در نشست مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور با حضور رئیسجمهور در سالن اجلاس اصفهان اظهار کرد: حرکت مدرسهسازی در دوره جدید، با همراستایی اهداف دولت و خیران شکل تازهای به خود گرفته است. او گفت توجه ویژه رئیسجمهور به این عرصه، موج تازهای از مشارکت مردمی و افزایش انگیزه خیرین را در سراسر کشور ایجاد کرده؛ حرکتی که حتی در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت منابع، بدون توقف ادامه دارد و بر پایه ایمان عمومی بنا شده است.
همافزایی مردم و دولت در مسیر تربیت
ملااحمدی افزود: حمایت مستقیم رئیسجمهور و تیم مدیریتی کشور از طرحهای مدرسهسازی باعث شده خیران با انگیزهای دوچندان وارد عمل شوند و حضور آنان از حالت موضعی به جریان مستمر تبدیل شود. به گفته او، خیران مدرسهساز در گذشته نیز اقدامات ارزشمندی انجام دادهاند اما استمرار و گسترش این فعالیتها در همه استانها، نیازمند پایداری رویکرد حمایتی دولت و اعتمادسازی اجتماعی است.
وی تأکید کرد: اگر مجموعه آموزش و پرورش بر محور کیفیت و اثربخشی آموزشی تمرکز کند، میتوان در کمتر از چهار سال آینده شاهد جهشی بیسابقه در ساخت و تجهیز مدارس و در ارتقای آموزش باشد. ملااحمدی هدف نهایی خیران را صرفاً تأمین ساختمانهای تازه ندانست و گفت هدف اصلی جذب صدها گروه از اقشار گوناگون مردم به حرکت جمعی برای ساخت آینده فرزندان ایران است.
حضور فراگیر مردم، انرژی تازه برای عدالت
رئیس مجمع خیرین مدرسهساز اصفهان با اشاره به اینکه اکنون مردم از همه استانها در طرحهای مدرسهسازی حضور فعال دارند، گفت: حضور نمایندگان مجلس، استانداران، شوراهای شهر و گروههای مردمی نقش مؤثری در تبدیل این جریان به حرکت ملی داشته است.
وی افزود: اراده جمعی مردم، انگیزه و تکاپوی خیران، و حمایت دولت، سه ضلع مثلثی هستند که نهضت مدرسهسازی را به یکی از پایدارترین جریانهای اجتماعی کشور تبدیل کردهاند. به گفته او، آنچه امروز در اصفهان و دیگر استانها دیده میشود، نه صرفاً پروژه عمرانی، بلکه پدیدار شدن روح تازهای از مشارکت و مسئولیتپذیری اجتماعی است.
ملااحمدی با قدردانی از همراهی استاندار اصفهان و مجموعه مدیریتی استان اصفهان گفت: حمایتهای مستمر شورای تأمین، معاونان و شخص استاندار از مدرسهسازی، نقش مستقیم در رونق این حرکت ملی داشته است. او تصریح کرد نهضت مدرسهسازی امروز دیگر محدود به خیرین نیست؛ این حرکت مردمی شده و میتوان با اطمینان گفت ۸۵ میلیون نفر در کنار خیران، پشت این نهضت ملی ایستادهاند.
