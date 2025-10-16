کیاکجوری: امدادرسانی فوری به یک خدمه‌ کشتی ایرانی انجام شد

سعید کیاکجوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر امدادرسانی سریع به یکی از خدمه‌های کشتی تجاری، اظهار داشت: پیام اضطراری از کشتی ایرانی LIMAZAK مبنی بر نیاز فوری به خدمات پزشکی برای یکی از خدمه‌ها که از ناحیه دست دچار مصدومیت شده بود، به مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی بندر نوشهر ارسال شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت این پیام، شناور امدادی «ناجی ۶» به محل کشتی در لنگرگاه بندر اعزام و در ساعت ۱۵:۵۰ موفق به انتقال فرد مصدوم شد. کمک‌های اولیه توسط پزشکیار شناور به‌صورت فوری انجام گرفت.

کیاکجوری ادامه داد: شناور ناجی ۶ در اسکله بندر نوشهر پهلو گرفت و با هماهنگی واحد HSE بندر، مصدوم با آمبولانس منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر به بیمارستان منتقل شد تا ادامه روند درمان صورت گیرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران در پایان تأکید کرد: مرکز هماهنگی نجات دریایی نوشهر و تیم‌های عملیاتی جستجو و نجات بنادر نوشهر و فریدونکنار به‌صورت شبانه‌روزی در حالت آماده‌باش هستند تا در مواقع بحرانی، خدمات امدادی لازم را به دریانوردان و هموطنان عزیز ارائه دهند.