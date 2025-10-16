مولوی: صدور اسناد نخیلات آبادان گامی در احقاق حقوق مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد مولوی صبح امروز پنجشنبه در آیین اهدای سه هزار و پانصد فقره سند مالکیت نخیلات شهرستان آبادان و اسناد مالکیت اراضی نیشکر شهرستان خرمشهر با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در سالن جلسات سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، اظهار کرد: حادثه متروپل از حوادث تلخ و پیچیده سال‌های اخیر بود که ابعاد سیاسی، حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای داشت و آثار آن همچنان در آبادان باقی است؛ ضرورت دارد با تمام مسببان این حادثه در هر سطحی برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های رئیس کل دادگستری خوزستان، رئیس دادگستری و دادستان آبادان افزود: این عزیزان در پیگیری پرونده‌ها و رسیدگی به مشکلات مردم عملکردی جدی و قابل قبول داشته‌اند.

مولوی اجرای طرح کاداستر را از موضوعات مهم استان دانست و گفت: یکی از ریشه‌های اصلی اختلافات ملکی در منطقه، نبود نقشه‌های دقیق ثبتی و تعارض در مالکیت‌ها است که اجرای این طرح می‌تواند مسیر رفع این مشکلات را هموار کند.

نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تقدیر از دهیاران این شهرستان، تاکید کرد: دهیاران در خط مقدم ارتباط با مردم هستند و تلاش‌های آنان در پیشبرد برنامه‌های ثبتی و صدور اسناد شایسته قدردانی است. حق مردم این است که اسناد مالکیت خود را به‌صورت کامل و قانونی دریافت کنند.

وی با اشاره به برخی نقاط دارای چالش تصریح کرد: در منطقه ذوالفقاری آبادات مشکلات مربوط به پلاک‌ها باید با حساسیت بیشتری بررسی شود. موضوع اروندصغیر و اراضی واقع در محدوده منطقه آزاد اروند نیز از مسائل مهمی است که واگذاری‌های متعدد و اختلافات گذشته آن نیازمند رسیدگی ویژه است تا به بحران‌های اجتماعی منجر نشود.

مولوی در پایان با اشاره به تعامل سازنده مدیران محلی عنوان کرد: برای نخستین بار شاهد ارتباط صمیمی و مؤثر میان فرمانداران آبادان و خرمشهر و مدیران سازمان منطقه آزاد اروند هستیم و این هم‌افزایی می‌تواند مسیر رفع مشکلات مردم منطقه را هموارتر کند.