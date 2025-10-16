بابایی:رفع تداخلات و تسریع درصدور اسناد نخیلات آبادان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی صبح امروز پنجشنبه در آیین اهدای سه هزار و پانصد فقره سند مالکیت نخیلات شهرستان آبادان و اسناد مالکیت اراضی نیشکر شهرستان خرمشهر که در سالن جلسات سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، اظهار کرد: خوشحالیم که این توفیق حاصل شد تا در جمع مردم آبادان حضور پیدا کنیم. در این منطقه کارهای زیادی باید انجام شود و مشکلات متعددی وجود دارد که با همکاری دستگاه‌های مختلف قابل رفع است.

وی افزود: از دیدگاه‌های ارزشمند مسئولان محلی و نمایندگان حاضر بهره‌مند شدیم و از نزدیک شاهد زحمات آنان هستیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: سازمان ثبت مجموعه‌ای از اقدامات فنی، مهندسی و حقوقی را بر روی املاک مردم انجام می‌دهد که نهایتاً منجر به صدور سند رسمی مالکیت می‌شود.

بابایی با اشاره به پیچیدگی موضوع مدیریت اراضی در کشور افزود: ۶ وزارتخانه و هشت دستگاه در حوزه زمین دخیل هستند و باید با نگرش مثبت و همکاری مشترک، مسیر قانونی برای صدور اسناد مالکیت اراضی و تصرفات مشروع مردم تسهیل شود.

وی ادامه داد: یکی از اولویت‌ها، پایان دادن به پرونده‌های مربوط به رفع تداخلات اراضی است؛ در مناطق مرزی و جنگ‌زده مانند آبادان و خرمشهر، عکس‌های هوایی دهه ۶۰ در بسیاری از عرصه‌ها وجود ندارد زیرا شرایط عکسبرداری در دوران جنگ فراهم نبود؛ به همین دلیل برخی زمین‌هایی که پیش از جنگ مورد بهره‌برداری کشاورزان بوده، اکنون از نظر ثبتی دچار مشکل شده‌اند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ضرورت ورود مجلس به موضوع اراضی موات گفت: انتظار داریم با پیگیری کمیسیون‌های تخصصی مجلس، مشکلات مربوط به زمین‌هایی که به عنوان اراضی موات معرفی شده‌اند، در جهت تسهیل امور مردم برطرف شود.

بابایی توضیح داد: تمام هزینه‌های مربوط به تأمین و تهیه تصاویر هوایی آبادان و خرمشهر توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت شده و ۱۳۰ میلیون متر مربع از اراضی این دو شهرستان در قالب سه‌هزار و ۵۰۰ قطعه آماده صدور سند است.

وی ادامه داد: امید است با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، مشکلات روستاها و اراضی دارای سابقه بهره‌برداری رفع شود تا مردم بتوانند اسناد قانونی خود را دریافت کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین گفت: قوه قضاییه در کنار فعالان اقتصادی قرار دارد و هرجا نیاز به حمایت باشد، ورود خواهد کرد. شورای حفظ حقوق بین‌الملل در دادگستری خوزستان توانسته است بسیاری از مشکلات شهروندان را برطرف کند و تشکیل شورایی مشابه در آبادان و خرمشهر می‌تواند مؤثر و راهگشا باشد.