به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی در آیین اهدا سه هزار و ۵۰۰ فقره سند مالکیت نخیلات شهرستان آبادان و اسناد مالکیت اراضی نیشکر شهرستان خرمشهر با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که صبح پنجشنبه در سالن جلسات سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، اظهار کرد: جلسات مهمی در سطح استان برگزار شده و اقدامات ویژهای در حوزه ثبتی به انجام رسیده است.
وی افزود: پس از حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تحولات چشمگیری در حوزه ثبتی خوزستان رقم خورده است؛ از جمله در تالابهای استان که به دستور وی تمامی خدمات ثبتی و نقشهبرداری به صورت رایگان انجام شد.
رئیسکل دادگستری خوزستان ادامه داد: امروز در آبادان شاهد ثمره انسجام و وحدت مجموعههای مختلف هستیم؛ همانگونه که رئیس قوه قضائیه در سفر اخیر خود به خوزستان تأکید کردند، خدمتگزاری به مردم این استان یک تکلیف است.
دهقانی ادامه داد: یکی از معضلات شهرستانهای آبادان و خرمشهر، اراضی مازاد کشاورزی بود که با همکاری دستگاههای مرتبط و انجام نقشه برداری رایگان، این مشکل نیز برطرف شد.
وی تاکید کرد: امروز این آیین پربرکت با هدف تثبیت حقوق مالکیت و ایجاد زمینه توسعه اقتصادی در منطقه برگزار میشود.
