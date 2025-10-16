هشدار قرمز برای خوزستان؛ نفس شهرها در آلودگی بند آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، امروز پنجشنبه ۲۴ مهرماه، هوای هفت شهر استان خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد؛ وضعیتی که سلامت عمومی را تهدید میکند و نیازمند اقدام فوری مسئولان است.
طبق دادههای منتشرشده تا ساعت ۰۹:۰۰ صبح، شاخص آلودگی هوا در اهواز ۱۸۱، کارون ۱۷۲ و شوشتر ۱۵۶ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده که نشانگر وضعیت «ناسالم برای همه گروهها» است. این شاخصها در محدوده قرمز قرار دارند و به گفته کارشناسان محیط زیست، «تنفس در چنین شرایطی معادل استنشاق مستقیم آلایندههاست».
همچنین شهرهای اندیمشک با شاخص ۱۱۲، بهبهان ۱۲۰، شادگان ۱۱۱ و ماهشهر ۱۰۶ در وضعیت نارنجی قرار گرفتهاند که برای گروههای حساس از جمله بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان «ناسالم» تلقی میشود. مرکز پایش کیفی هوا توصیه کرده است که این گروهها از فعالیتهای سنگین و طولانی در فضای باز خودداری کنند.
در مقابل، وضعیت کیفی هوا در شهرهای آبادان، آغاجری، امیدیه، اندیکا، ایذه، باغملک، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، دهدز، رامهرمز، شوش، لالی، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل، هندیجان و هویزه «قابل قبول» گزارش شده است.
