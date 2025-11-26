۱۳ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، میزان ذرات آلاینده در ۱۳ شهر خوزستان افزایش یافته و شرایط کیفی هوا در برخی نقاط استان به وضعیت قرمز و نارنجی رسیده است.
بر اساس گزارش این سامانه در ساعت ۸ صبح امروز چهارشنبه پنجم آذر، شاخص کیفیت هوا در شهرهای آبادان، آغاجاری، بهبهان، خرمشهر، شوشتر، ملاثانی و هویزه در وضعیت نارنجی قرار دارد که نشاندهنده شرایط ناسالم برای گروههای حساس است.
همچنین میزان آلایندهها در اغلب ایستگاههای شهرهای اهواز، بهبهان، کارون، شادگان و ماهشهر به سطح قرمز رسیده و بیانگر آلودگی هوا برای همه گروههای سنی است.
نظر شما