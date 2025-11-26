  1. استانها
  2. خوزستان
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴

۱۳ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا

۱۳ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا

اهواز - شاخص کیفیت هوا در ۱۳ شهر خوزستان صبح امروز چهارشنبه به وضعیت قرمز و نارنجی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، میزان ذرات آلاینده در ۱۳ شهر خوزستان افزایش یافته و شرایط کیفی هوا در برخی نقاط استان به وضعیت قرمز و نارنجی رسیده است.

بر اساس گزارش این سامانه در ساعت ۸ صبح امروز چهارشنبه پنجم آذر، شاخص کیفیت هوا در شهرهای آبادان، آغاجاری، بهبهان، خرمشهر، شوشتر، ملاثانی و هویزه در وضعیت نارنجی قرار دارد که نشان‌دهنده شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

همچنین میزان آلاینده‌ها در اغلب ایستگاه‌های شهرهای اهواز، بهبهان، کارون، شادگان و ماهشهر به سطح قرمز رسیده و بیانگر آلودگی هوا برای همه گروه‌های سنی است.

کد خبر 6668718

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها