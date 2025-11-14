  1. استانها
  2. خوزستان
۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۵۳

۱۸ شهر خوزستان در محاصره هوای آلوده؛ نفس مردم در وضعیت قرمز

۱۸ شهر خوزستان در محاصره هوای آلوده؛ نفس مردم در وضعیت قرمز

اهواز - شاخص آلودگی هوا در خوزستان روز جمعه چنان اوج گرفت که ۱۸ شهر از جمله اهواز، آبادان و خرمشهر در وضعیت قرمز و نارنجی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص لحظه‌ای آلودگی هوا تا ساعت ۱۱ صبح جمعه در ۱۸ شهر از استان خوزستان از حد سالم فراتر رفت و در محدوده قرمز و نارنجی قرار گرفت.

در میان آن‌ها، هویزه با شاخص ۱۸۹ در صدر، دشت آزادگان ۱۸۵، اهواز و خرمشهر با ۱۷۷، ماهشهر ۱۷۵، کارون ۱۷۰، آبادان و شادگان ۱۶۸، شوشتر ۱۶۶، بهبهان ۱۶۱، ملاثانی ۱۵۹، دزفول ۱۵۵، اندیمشک ۱۵۴ و آغاجاری ۱۵۰ AQI گزارش شده‌اند؛ سطوحی که نشان‌دهنده هوای ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی است.

در همین حال، شاخص در گتوند ۱۳۵، اندیکا ۱۰۸، هندیجان و هفتکل ۱۰۱ ثبت شده که بیانگر وضعیت نارنجی و خطر برای گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی است.

کد مطلب 6655520

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها