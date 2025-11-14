۱۸ شهر خوزستان در محاصره هوای آلوده؛ نفس مردم در وضعیت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص لحظه‌ای آلودگی هوا تا ساعت ۱۱ صبح جمعه در ۱۸ شهر از استان خوزستان از حد سالم فراتر رفت و در محدوده قرمز و نارنجی قرار گرفت.

در میان آن‌ها، هویزه با شاخص ۱۸۹ در صدر، دشت آزادگان ۱۸۵، اهواز و خرمشهر با ۱۷۷، ماهشهر ۱۷۵، کارون ۱۷۰، آبادان و شادگان ۱۶۸، شوشتر ۱۶۶، بهبهان ۱۶۱، ملاثانی ۱۵۹، دزفول ۱۵۵، اندیمشک ۱۵۴ و آغاجاری ۱۵۰ AQI گزارش شده‌اند؛ سطوحی که نشان‌دهنده هوای ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی است.

در همین حال، شاخص در گتوند ۱۳۵، اندیکا ۱۰۸، هندیجان و هفتکل ۱۰۱ ثبت شده که بیانگر وضعیت نارنجی و خطر برای گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی است.